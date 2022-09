París Saint-Germain recibe al Niza en regreso de la Ligue 1

Tras el parón por selecciones, la Ligue 1 regresa este fin de semana con un interesante partido en el Parque de los Príncipes entre el vigente campeón, París SG, y un ambicioso Niza que pretende meterse en la élite del fútbol francés, aunque no ha comenzado bien el curso.



Será además el primer partido de Christophe Galtier contra el que era su equipo antes de abandonarlo para hacerse cargo del banco parisino.



El PSG anda con paso firme (7 victorias y un empate), pero recibe a un rival al que no fue capaz de derrotar la pasada temporada en tres enfrentamientos (empate en París, derrota en Niza y eliminación parisina en la 'Coupe'), aunque esta temporada no ha comenzado bien y ocupa la 13ª plaza de la clasificación, con cuatro derrotas ya en ocho jornadas.



La última de ellas fue en la última jornada antes del parón de selecciones, en casa frente al Angers (1-0), un partido que quedó marcado por la expulsión del central del Niza Jean-Claude Todibo... ¡a los nueve segundos de partido!



Apoyado por el multimillonario británico Jim Ratcliffe, el Niza aún no ha cumplido con las expectativas generadas tras la llegada en el mercado de fichajes de, entre otros, destacados jugadores en la Premier League como el portero danés Kasper Schmeichel, Aaron Ramsey y Ross Barkley.



Galtier podrá contar en principio con todos sus internacionales, pese a que dos de sus estrellas, Kylian Mbappé y Leo Messi, no aparecieron en el entrenamiento de este jueves.



Sí que lo hicieron los brasileños, con Neymar a la cabeza, después de haber jugado el martes un amistoso en París contra Túnez (victoria brasileña por 5-1).



- Alexis en racha goleadora -

Otro encuentro a seguir será el que abra la jornada, el viernes, entre el Angers (14º) y el Marsella, segundo a dos puntos del PSG y que bajo la dirección de Igor Tudor no conoce la derrota esta temporada en el campeonato.



Buena parte del gran inicio del Marsella, que sueña con volver a ganar un título que no logra desde 2010, se explica por la aportación del chileno Alexis Sánchez, autor ya de 4 goles en 7 partidos disputados con el equipo marsellés, al que llegó con el campeonato comenzado procedente del Inter.



Muchos aficionados del Marsella están pensando ya en el Clásico del 16 de octubre en París, aunque quedará aún una jornada de Ligue 1 y, sobre todo, dos de Liga de Campeones para llegar a ese partido.



El sorprendente Lorient, tercero, buscará una quinta victoria consecutiva ante el Lille (7º) el domingo, mientras que el Lens (4º clasificado y único equipo imbatido junto a PSG y Marsella) recibirá a un irregular Lyon (6º) en el cierre de la jornada.