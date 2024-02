París SG se pone a prueba ante un enrachado Estrasburgo

Tras el empate concedido el domingo pasado en el Parque de los Príncipes ante el Brest, el París SG se pone a prueba el viernes en Estrasburgo ante un equipo que no pierde en su estadio desde comienzos de octubre.



El partido ante el Brest demostró que la política de rotaciones constantes impuesta por el técnico español Luis Enrique Martínez tiene sus límites y que, pese a la evidente superioridad del PSG frente a sus rivales, debe jugar al 100% si no quiere más sobresaltos.



Las famosas rotaciones del exseleccionador español no sólo afectan a los nombres, sino al posicionamiento de los jugadores, que cambian de posición y papel en cada partido.



El caso más emblemático es el de Kylian Mbappé, que desde diciembre juega en la punta del ataque, una posición que no es del agrado de la estrella parisina.



- Aumentar la competencia -