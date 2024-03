Pasadore se mantiene en lo más alto de la tabla de goleadores del Apertura

Felipe Pasadore no se mueve de lo más alto de la tabla de goleadores del torneo Apertura de la División Profesional del fútbol boliviano. El argentino, que milita en San Antonio, continúa siendo el delantero más efectivo tras la quinta fecha que se disputó el fin de semana.

Pasadore tiene siete goles y no marcó en el partido que su equipo perdió ante Universitario de Vinto en la fecha interseires.

Con tres goles le siguen en el segundo lugar César Menacho de Blooming; Carmelo Algarañaz y Fernando Saucedo de Bolívar; y Enrique Triverio de The Strongest.