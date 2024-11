Pasó el trago amargo y ahora la Verde comenzó a prepararse para recibir a Paraguay

La delegación de la Verde llegó la mañana de este viernes a La Paz y en horas de la tarde se entrenó en el estadio Rafael Mendoza Castellón del club The Strongest, aunque inicialmente la practica estaba programada en la cancha de Mariscal Braun.

El cambio de escenario no fue comunicado a los medios por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que en horas de la mañana había confirmado que el trabajo del equipo nacional sería en la cancha de Mariscal Braun.

La labor no fue muy exigente para todos, ya que los que jugaron en Ecuador cumplieron un trabajo de recuperación, tampoco fueron muy exigidos los ocho futbolistas que no viajaron a Guayaquil, ya que ellos también hicieron fútbol el jueves ante The Strongest, en el estadio Rafael Mendoza.