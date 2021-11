Paul Merson: “La llegada de Cristiano Ronaldo (al United) lo arruinó todo”

Escucha esta nota aquí

El exjugador del Arsenal y también ex de la selección inglesa Paul Merson valoró la destitución de Ole Gunnar Solskjaer como entrenador del Manchester United y afirmó que una de las causas era la llegada de Cristiano Ronaldo.

"Lo siento por Solskjaer, porque estaba claro que tenían un plan bien definido para el equipo, desde el final de la temporada pasada, cuando terminaron segundos. En verano, finalmente consiguen a Sancho y se veía lo que quería: Sancho por un lado, Rashford por el otro, Cavani recogiendo las sobras, Greenwood incorporándose al equipo... Juventud, velocidad, regate y mucha energía!", afirmó.

Y añadió que "luego, en el último día de mercado, llega Cristiano Ronaldo y eso lo arruinó todo. Todo se fue por el desagüe. Con Ronaldo ya no se puede jugar al contraataque”

"Esta temporada, Bruno apenas ha tocado el balón. No me malinterpretes, Ronaldo es uno de los mejores jugadores del mundo, pero es el talón de Aquiles de este equipo", finalizó Paul Merson /Mundo Deportivo

Lea también Oriente Petrolero Víctor Hugo Dorrego: “Los partidos que quedan los vamos a afrontar como finales” El mediocampista de Oriente Petrolero es consciente que las cuatro fechas que restan del torneo de la División Profesional son clave para definir la clasificación a un torneo internacional

