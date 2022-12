Paulo Dybala, la bala que espera en la recámara

La presencia o no de Paulo Dybala en la lista de convocados para Argentina para el Mundial estuvo en duda durante semanas. Entró en ella pero 'La Joya' todavía no disputó ningún minuto en Qatar-2022, antes de que su equipo se mida el viernes en cuartos a Países Bajos.



Una inoportuna lesión en octubre en el cuádriceps del muslo derecho, mientras marcaba un penal para Roma ante el Lecce en un partido de la Serie A, le tuvo un mes de recuperación contrarreloj para no perderse el Mundial.



Finalmente, cuatro semanas después era incluido en la lista de Scaloni y apenas dos más tarde reapareció para jugar los últimos 25 minutos en el empate de los romanos ante el Torino. Recibió una tarjeta amarilla por protestar y luego provocó un penal en el descuento final, que erró su compañero Andrea Belotti.



Parecía llegar recuperado al Mundial y se perfilaba como una de las opciones de recambio en ataque en la Scaloneta, pero hasta ahora ha tenido que seguir los partidos desde fuera.



"Es una decisión técnica", explicó Scaloni al ser preguntado a mitad de este Mundial por la suplencia de Dybala en los primeros partidos. "Está bien. Obviamente tendrá ganas de jugar, como el resto de compañeros", apuntó.



La decisión técnica se ha mantenido en los cuatro partidos disputados por Argentina, los tres en el Grupo C y el de octavos ganado a Australia, a pesar de los diferentes movimientos realizados en la línea ofensiva.



Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez fueron los titulares en los dos primeros partidos, en la derrota 2-1 ante Arabia Saudita y la victoria 2-0 ante México. Después Julián Álvarez sustituyó en el once de partida a Lautaro para el triunfo 2-0 ante Polonia, que clasificó al equipo para octavos.



En ese partido se lesionó en el cuádriceps Di María, que fue baja en octavos ante los australianos (2-1), donde Alejandro 'Papu' Gómez fue titular. En las segundas partes, Lautaro Martínez entró ante Polonia y Australia, sin anotar.



Pero en el baile de movimientos y de cambios, Dybala no entró hasta el momento, a pesar de ser el máximo anotador de la Roma esta temporada en la Serie A. Llegó al club de la capital después de siete años en la Juventus, donde dio sobradas muestras de su olfato goleador.



Es uno de los cinco hombres del equipo argentino en Catar que todavía no debutó, junto al también atacante Ángel Correa, el lateral Juan Foyth y los arqueros Franco Armani y Gerónimo Rulli.



- Sin perder la sonrisa -

A pesar de la suplencia, permanece en silencio y alentando a su equipo en las redes sociales.



En Instagram ha publicado desde el inicio del torneo imágenes de las celebraciones de la Albiceleste en sus victorias en Qatar o de las prácticas que ha realizado en la Qatar University de Doha.



"¡Seguimos adelante con una sonrisa! ¡Vamos!", escribió en esa red social, acompañando una foto suya muy contento junto a Messi y Leandro Paredes.



"Qué hermosa locura", publicó en otra ocasión anterior durante esta estancia en Catar, en la que vive su segundo Mundial. En el primero, en Rusia-2018, jugó un partido, durante 22 minutos en la derrota 3-0 ante Croacia en la fase de grupos.



La cuestión de la suplencia de Dybala ha sorprendido a muchos, dentro y fuera de Argentina, y genera debate.



"Lo que pasa es que Dybala es que se siente cómodo justamente donde juega Leo, juega por esa zona", estimó el exatacante Sergio Agüero, comentarista para ESPN en Catar, después del pase a cuartos de final. "Él es zurdo, necesita estar en el lado donde está Leo. La única manera es a Leo tirarlo de nueve y meterle ahí, y dejar a Leo de nueve, pero es muy difícil", analizó.



"Pero igual tiene que estar preparado porque al final nunca sabes qué puede pasar. Ojalá que no le pase a nadie, pero los jugadores no son máquinas y seguramente en algún momento vamos a necesitar a Dybala", estimó el 'Kun'.