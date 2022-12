Pelé, internado, dice que se siente "fuerte", con "mucha esperanza"

"Lo adoramos, es el rey, es difícil de explicar, va a ser una pérdida histórica, no imagino a Brasil sin Pelé. No lo imagino" , dijo Miranda a la AFP.

Alrededor del estadio de Lusail, al norte de la ciudad donde se jugará la final, y sobre la Torre Aspire, no lejos del estadio Khalifa, aparecía una imagen del tricampeón del mundo de espaldas, vestido con una camiseta verde y su mítico N. 10, acompañada de las palabras "Get well soon" (Recupérate pronto).