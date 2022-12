Pelé internado en cuidados paliativos, según medios internacionales

Sin embargo, el periódico Folha, de Sao Paulo, informa este sábado que ‘O Rei’ se encuentra actualmente en cuidados paliativos, debido a que no responde al tratamiento de quimioterapia al que ha sido sometido en los meses pasados después de que se le detectara un cáncer de colon, del que fue operado en septiembre de 2021.

Por su parte, la cadena ESPN indica que el tricampeón del Mundial con la ‘Canarinha’ fue ingresado al hospital con una hinchazón y un edema generalizado e insuficiencia cardiaca descompensada. No obstante, el reciente reporte del nosocomio precisó que el astro “se encuentra estable, con una mejora general de la salud”.

De hecho, el crack publicó un mensaje en su cuenta oficial en Instagram debido a un gesto desde la sede de la Copa del Mundo. “Amigos estoy en el hospital haciendo mi chequeo mensual. Siempre es agradable recibir mensajes positivos como este. ¡Gracias a Qatar por este homenaje, y a todos los que me mandan buenas vibras!”, manifestó.

La que trató de poner paños fríos a la situación fue Kely Nascimento, hija de Pelé, que publicó “mi papá está en el hospital, regulando la medicación. No voy a subirme a un vuelo para correr allá. Mis hermanos están en Brasil, de visita, y me voy en Nochevieja. No hay sorpresa ni emergencia”, manifestó a tiempo de agradecer por las preocupaciones por la salud de Pelé.