Peña, en busca de su segundo zaguero central para enfrentar a Oriente

Luego de haber igualado 1-1 frente a Aurora, Álvaro Peña, director técnico de Blooming, dio rápidamente vuelta a la página y comenzó a preparar lo que será el clásico cruceño de este domingo frente a Oriente Petrolero (19:30), por la fecha 26 del torneo Clausura de la División Profesional.



El entrenador de la academia deberá mover algunas fichas en su onceno titular, empezando desde el fondo, en defensa, donde tendrá que encontrar al sustituto de Richet Gómez, quien vio la cartulina roja contra los cochabambinos y quedó inhabilitado para el lance ante el Albiverde.



Es un hecho que el primer marcador central será el uruguayo Jonathan Lacerda, pero aún falta definir quién será su acompañante. Tras la expulsión de Gómez, Peña ordenó el ingreso de Gabriel Valverde, quien no desentonó y cumplió una buena labor, por lo que suma puntos para ser de la partida el domingo.



Sin embargo, otra de las opciones que baraja el estratega cruceño es César Romero, que habitualmente juega como defensor central o lateral por derecha. Peña aprovechará las tres prácticas que le restan antes del clásico para evaluar quién será su segundo marcador central.



Para el clásico, es un hecho que volverá al equipo titular Moisés Villarroel, el volante que no jugó ante Aurora por acumulación de tarjetas amarillas. También es muy probable que Rafinha, capitán y motor del equipo, reaparezca. El brasileño nacionalizado boliviano presentaba algunas molestias físicas y no fue tomado en cuenta en el último partido.