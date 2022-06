Pep Guardiola cree que Bernardo Silva continuará en el Manchester City

Escucha esta nota aquí

El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, consideró este lunes que el centrocampista portugués Bernardo Silva "seguirá" en el club inglés la próxima temporada, aunque admitió que no sabe "cómo será el mercado".

"A día de hoy creo que Bernardo Silva seguirá con nosotros, pero como he dicho siempre ya desde mi etapa en el Barça, no quiero jugadores que no quieran estar", dijo Guardiola en el acto de presentación de un partido benéfico contra el Barcelona el 24 de agosto.

"Y luego no sé cómo será el mercado", añadió Guardiola, insistiendo en que "a día de hoy creo que seguirá".

Según la prensa española, Bernardo Silva podría interesar al Barcelona, especialmente si llegara a consumarse la salida del holandés Frenkie de Jong del club azulgrana.

El técnico del City participó este lunes junto al presidente del Barcelona, Joan Laporta, en la presentación del partido que jugarán ambos equipos el 24 de agosto en el Camp Nou para recaudar fondos para la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El Barcelona presentó el encuentro como un "tributo a la solidaridad, a la causa del exportero y técnico Juan Carlos Unzué (también presente en el acto), que hace poco más de dos años fue diagnosticado con ELA", una enfermedad neurodegenerativa, que no tiene cura.

La recaudación del encuentro, con entradas entre los 19 y los 99 euros (entre 20 y 104 dólares), irá destinada a la Fundación Luzón, que se dedica a la investigación sobre esa enfermedad.

