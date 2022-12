Pepe, en el podio de los veteranos más efectivos del Mundo

En la noche en la que el juvenil Gonçalo Ramos dejó sentado en la banca a Cristiano Ronaldo y anotó un triplete, el inacabable Pepe se convirtió en el segundo jugador más veterano en anotar un gol, después del legendario delantero camerunés Roger Milla.



A sus 39 años, el defensa del FC Oporto saltó más que nadie a los 33 minutos para cabecear un corner desde la derecha de Bruno Fernandes en la puerta del área menor y batir a un indefenso portero suizo Yann Sommer.



Cristiano Ronaldo asistía desde el banco de suplentes como Pepe lo desplazaba al tercer lugar del ránking de los más veteranos en marcar gol en un Mundial.



Esta lista es encabezada por Roger Milla, que marcó el tanto camerunés en la derrota 6-1 ante Rusia en primera ronda de Estados Unidos-1994 a los 42 años y 39 días.



Pepe lo hizo este martes con 39 años y 283 días y CR7 lo había logrado en el debut de Portugal en Catar-2022, el 22 de noviembre, de penal ante Ghana con 37 años y 295 días.



El gol de Pepe, con pasado exitoso en el Real Madrid, con el que ganó entre otros títulos tres Ligas de Campeones de Europa, fue el segundo de Portugal.



Había abierto el marcador con un zapatazo del juvenil Goncalo Ramos (21 años), que en el segundo tanto marcó otros dos golazos hasta que fue sustituido a los 73 minutos por... Cristiano Ronaldo.



Pasado, presente y futuro de Portugal.



El combinado luso terminó goleando 6-1 a Suiza en el Estadio Lusail, en Doha, y el sábado jugará por el boleto a semifinales contra el sorprendente Marruecos.



Este dio la gran sorpresa de los octavos de final al eliminar también el martes a la favorita España por 3-0 en definición por penales, dejando al Mundial sin el esperado clásico de la península ibérica.



- Cosas de veteranos -

Képler Laverán Lima Ferreira, Pepe, nacido en Brasil y nacionalizado portugués, había debutado en Qatar-2022 en la segunda fecha del Grupo H, cuando Portugal venció 2-0 a Uruguay y se aseguró, con una jornada de antelación, el pase a octavos de final.



Había sido también en el majestuoso estadio Lusail, un escenario que parece caerle como anillo al dedo.



Su presencia ante la Celeste significaba convertirse en el tercer jugador de campo más veterano de la historia de los Mundiales.



"Cuando me lesioné (en una rodilla) no podía dormir, para ser honesto. Quería estar recuperado lo más rápidamente posible para poder jugar otro Mundial. Los días parecían muy largos, pero eso es el pasado", había contado el defensa días antes de su debut.



Pepe sustituyó al lesionado Danilo, que sufrió una rotura de costillas, y se adueño del puesto, que ya había ocupado en los últimos tres mundiales, disputando dos partidos en Sudáfrica-2010, dos en Brasil-2014 y cuatro en Rusia-2018.



En Qatar-2022, con el de este martes, ya son tres los encuentros disputados.



Roger Milla sigue siendo el más viejo y el canadiense Atiba Hutchinson, que tiene un par de semanas que Pepe y jugó en Qatar, es el segundo.



También hay dos porteros que superan a Milla, el egipcio Essam El-Hadary tenía 45 años cuando jugó en Rusia-2018, mientras que el arquero colombiano Faryd Mondragón lo hizo con 43 años en Brasil-2014.



Pero Pepe advirtió que puede llegar a superarlo: "No puedo decir si es mi última Copa del Mundo, estoy aquí para aprovechar este torneo". Nada mal par un 'viejo'.