Peredo reaparece para reforzar el equipo que pide investigar supuestos hechos de corrupción en la FBF

Marco Peredo, ex titular de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), considera temerarias las declaraciones que hizo la semana pasada Marcos Rodríguez, vicepresidente de la FBF, a un medio paceño, al afirmar que si hubo sobreprecio en la compra del terreno donde se construirá la Casa de la Verde, en La Paz, los denunciantes deberían investigar a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), porque fue esa entidad la que manejó directamente la operación.

Peredo forma parte de la comisión de defensa institucional de la FBF, que encabeza Rolando Cuéllar, diputado del MAS y vicepresidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz.

Cuéllar, que tiene el respaldo de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), ha denunciado ante las autoridades del Gobierno los supuestos hechos de corrupción en el ente matriz del balompié nacional. El objetivo es que bajo el amparo de la Ley del Deporte, se ejecute una investigación acerca del supuesto sobreprecio en la compra del terreno en la sede de gobierno, el mal manejo de los recursos económicos que la Conmebol entregó a la FBF para el club San José por su participación en Copa Libertadores el 2019 y el giro discrecional de cheques a miembros del comité ejecutivo de la FBF y a personas ajenas al fútbol nacional.

“Son temerarias las declaraciones. Nosotros, a través del diputado Rolando Cuéllar, pediremos que la Conmebol informe sobre las denuncias que está haciendo Marcos Rodríguez. Queremos que nos informen qué miembro de la Conmebol fue el que negoció el terreno de la Casa de la Verde o cuál fue su papel en la compra”, dijo Peredo.

Héctor Montes

El ex presidente de la desaparecida Liga del Fútbol Profesional Boliviano citó a Héctor Montes como un ex miembro federativo que admitió un sobreprecio en la compra del referido inmueble, por lo tanto debe ser uno de los que debe declarar cuando se inicie la investigación.

“Dijo que el precio que se negoció en un inicio es menor al que terminó comprándose. Esto lo tiene que aclarar en su momento y no solo eso. También tiene que aclarar por qué la FBF anticipó 100 mil dólares por un contrato de preventa de 2.800.000 dólares con una empresa que no era dueña de los terrenos”, sostuvo Peredo.

Fernando Costa

Peredo sostiene que Fernando Costa fue elegido presidente de la FBF en un congreso ordinario ilegal y pese a que en su momento denunció hechos de corrupción, ahora apaña a quienes forman parte de su directorio en reconocimiento al apoyo recibido.

“Costa asume ilegalmente en la Federación porque no cumple con los requisitos que se exige por norma para ser elegido presidente. Esto se dio porque hay un comité electoral que es funcional a todo este esquema que está montado en la FBF hace tres años. Se manejan y actúan de acuerdo a la conveniencia y a intereses de quienes están manejando la federación”, expresó.

“Hasta ahora (Costa) no ha dado muestras de legalidad, pero ya que denunció que había una estructura corrupta en la Federación debería sacudirse de esa gente, sin embargo siguen todos. Nadie se ha movido. Está apañando a los corruptos y encubriéndolos”, subrayó.

Asociación Cruceña de Fútbol

También aludió a la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF), cuyos directivos prorrogados han convocado a elecciones. Peredo está sorprendido porque Pablo Salomón, uno de los denunciados en los hechos de corrupción en la FBF, recibiera el aval de la Federación para postularse a la presidencia de la ACF.

“He visto un certificado en redes sociales donde el director ejecutivo de la FBF dice que Salomón no tiene ningún cargo pendiente con la federación. Lo está habilitando para que sea candidato en la ACF. Es el colmo. ¿Ustedes creen que Costa no sabe nada sobre los cheques que recibió Pablo Salomón de la FBF y que son aproximadamente 400 mil dólares para su beneficio personal? El dato está en la contabilidad. Ahí dice que recibieron el hermano de Salomón, su cuñada, su suegra, su mujer. Todos recibieron plata de la FBF”.

“Es el colmo, siendo que los clubes en la ACF no tienen ni para comprar pelotas para sus jugadores de las divisiones menores. ¿Por qué le dan tanta plata si no es nada? Lo que pasa es que se encarga de poner en línea a las asociaciones y éstas votan por lo que pide Pablo Salomón porque él cobra y reparte. Así me lo dijeron en su momento y así lo he denunciado. Y ahí está Costa conviviendo con ellos”.

San José

Según Peredo, los parlamentarios orureños deben sumarse a este pedido de investigación, pues sostiene que la causa de la dura crisis del club San José, es justamente por los hechos de corrupción en la FBF.

“La familia Téllez, aprovechando su influencia en la Federación se apropió de los recursos de San José con una empresa que era inexistente. Una deuda que en principio era de siete mil dólares la convirtieron en 1.200.000 dólares y se quedaron con la plata. Esa ha sido la principal causa de la actual crisis de San José. No puede ser que los parlamentarios y autoridades de Oruro no se pronuncien. Tienen que sumarse por ser una causa nacional en la que deben involucrarse todos los parlamentarios del país”, dijo.

Desconfianza de la justicia

Pese a ser abogado y haberse desempeñado durante muchos años en su profesión, Peredo desconfía de quienes manejan la justicia en el país.

“Uno tiene desconfianza del aparato judicial de este país. La actuación del Tribunal Constitucional de Sucre deja mucho que desear. Es un prevaricato al canto lo que han hecho; suspendieron la ejecución de un fallo constitucional de la sala de Santa Cruz hasta que ellos lo resuelvan. El caso es que hasta el momento no lo han hecho y no lo van hacer nunca, acuérdense. Todo para favorecer ilegalmente, siendo que los fallos se cumplen en forma inmediata. Sin embargo, este Tribunal de Sucre suspende la resolución sin ningún argumento que tenga validez y violando la propia Constitución".

"El Ministerio Público de Santa Cruz no hizo nada e igual fue dilatando el caso. Al no tener respuesta en ninguno de estos estamentos judiciales de manera sospechosa, recurrimos al parlamento nacional”.

Rolando Cuéllar y los mundialistas

El diputado del MAS y vicepresidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Rolando Cuéllar, es la esperanza de Peredo y de los miembros de Fabol, que se acercaron a este parlamentario cruceño para que pueda apoyarlos en sus denuncias.

“Confiamos en él, tiene lo que ponen las gallinas, que es importante para enfrentar a esta gavilla de delincuentes que existen en este país; además, el tema lo va radicar en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados para conocer e impulsar todas nuestras denuncias”, confesó.

“Esta pelea no la vamos a perder. No nos pasará lo que sucedió con el Tribunal Constitucional ni con el ministerio Público. Primero, porque estamos con gente que quiere esclarecer el hecho, como el diputado Rolando Cuéllar, y porque tenemos un equipazo de ex futbolistas reconocidos como Marco Etcheverry, Chichi Romero, Milton Melgar, Luis Cristaldo y todos los mundialistas. Ellos son el combustible y el motor para que sigamos adelante en esta causa”, dijo.

