Perú al borde del abismo tras caer frente a Argentina

Escucha esta nota aquí

Perú se quedó al borde del abismo luego de caer 1-0 contra Argentina de Lionel Messi y complicó seriamente sus aspiraciones de clasificar al Mundial de Catar 2022

Con la segunda derrota consecutiva en la fecha triple, la selección inca sigue sin convencer y quedó sepultada en el penúltimo lugar con 11 puntos de la tabla de posiciones de la clasificatoria que lidera Brasil con 31 puntos.

En doce jornadas jugadas del premundial, Perú ha ganado solo tres partidos, empató dos y perdió siete.

- Situación complicada -

El técnico del combinado inca, el argentino Ricardo Gareca, reconoció que su equipo se encuentra en una situación complicada, pero aseguró que no bajará los brazos.

"No queda otra que seguir, no era lo que esperábamos en esta suma de las tres fechas, pero hay que seguir porque es importante no bajar los brazos, y seguir peleando hasta el último momento", dijo Gareca.

"Me voy con optimismo. Conociendo al plantel y a nosotros como selección. Más allá que el balance fue negativo, en cuanto a números y resultados, me voy con la esperanza y fe en que nosotros somos capaces de revertir la situación”, manifestó el DT.

Perú tiene una diferencia de goles negativa (-9), detalle que puede ser decisivo a la hora de decidir quién viaja a Catar-2022 en caso de empatar la puntuación.

El entrenador argentino tiene 85 partidos con la selección, ganó 33, empató 20 y perdió 33.

En las seis fechas (18 puntos) que quedan por jugar en la clasificatoria sudamericana, Perú debe ganar todos sus partidos en Lima (3 encuentros) y sumar de visita para intentar trepar a una zona clasificación o repesca.

Gareca, de 63 años, dirige a Perú desde marzo 2015 al que clasificó al Mundial de Rusia, devolviéndolo tras 36 años a ese torneo. Además, fue subcampeón en la Copa América de Brasil 2019 y quedó cuarto este año.

- Pelear por la ilusión -

Tras lamentar la derrota frente a la Albiceleste, el arquero Pedro Gallese indicó que la idea de la selección era sumar, pero lastimosamente no se pudo.

"La idea era sumar; lastimosamente no se pudo ahora hay que pensar en noviembre. Mientras haya puntos por pelear siempre habrá ilusión", comentó el 'pulpo' Gallese.

El delantero Gianluca Lapadula dijo que el equipo seguirá luchando hasta el final del premundial para buscar su clasificación porque aún faltan partidos por jugar.

"Los más importante es que jugamos muy bien. Hay que seguir luchando hasta el final. Todo es posible. Hay que seguir trabajando”, declaró el ‘Bambino’ Lapadula.

Perú recibirá a Bolivia en Lima y visitará a Venezuela en noviembre.

- Catar se aleja -

El periodista Pedro Canelo del diario El Comercio dijo que con la derrota la blanquirroja comienza a alejarse del Mundial de Catar 2022 y ahora dependerá de los resultados de noviembre para seguir compitiendo.

"No estamos eliminados del Mundial. Tan dolorosa sentencia si se asomará como un fantasma dentro de treinta días. Solo en noviembre sabremos si seguiremos compitiendo en las últimas fechas", comentó Canelo.

El periodista Erick Osores del ESPN Perú expresó que tras la derrota la tabla de posiciones cambio radicalmente para la selección.

"De tener la expectativa mirando el quinto lugar no tan lejos, pues ahora quedamos bastante relegados y sin margen de error", comentó Osores

El comentarista Diego Rebagliati sostuvo que con la derrota Perú debe ganar a Bolivia en Lima y a Venezuela para intentar seguir en la lucha por el quinto lugar que da el cupo al repechaje.

"Nos toca una fecha doble, donde tenemos que apuntar a sumar 6 puntos. A Bolivia en Lima y Venezuela en Caracas", dijo Rebagliati del programa deportivo Movistar Deportes. Lea también Fútbol Marcelo Martins: “Estamos con espíritu ganador” Pese a que no convirtió, el capitán de la selección nacional dijo estar emocionado con la goleada sobre Paraguay por 4-0

Lea también Fútbol Bolivia, de la pesadilla a la ilusión en clasificatoria a Catar 2022 Dos victorias al hilo, 1-0 ante Perú 1-0 y la goleada 4-0 a Paraguay, provocaron que la Verde se ilusione nuevamente con el próximo Mundial

​