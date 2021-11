Perú arranca operativo para duelo clave con Bolivia

Escucha esta nota aquí

Con el delantero Jefferson Farfán, Perú inició este lunes sus entrenamientos para su vital duelo con Bolivia, que disputará el 11 de noviembre en Lima por la clasificatoria sudamericana al Mundial Catar 2022.

Las prácticas empezaron con diez jugadores a puertas cerradas de los 28 jugadores que fueron convocados por el técnico argentino Ricardo Gareca.

"Confiamos en que vamos a llegar bien a estos partidos tan decisivos ante dos grandes selecciones", dijo a la prensa Gareca.

"Nosotros tenemos que jugar al límite y no guardarnos nada", agregó el entrenador de 63 años.

Con aforo reducido por sanción de la Fifa, Perú recibirá a Bolivia el 11 de noviembre en Lima, y el 16 se presentará ante Venezuela en Caracas.

Gareca no podrá contar para esta fecha doble por lesión con el delantero Paolo Guerrero y el mediocampista Edison Flores.

Perú se quedó al borde del abismo tras la pasada triple fecha del premundial, en la que perdió 1-0 ante la Argentina de Lionel Messi en Buenos Aires y 1-0 frente a Bolivia en La Paz, aunque ganó 2-0 a Chile en Lima.

Disputadas 12 fechas de la clasificatoria sudamericana, Perú está en el noveno lugar (11 puntos) de un total de diez seleccionados.

En las seis fechas restantes, Perú tiene la obligación de ganar todos sus partidos en Lima (tres encuentros) y sumar de visita para intentar trepar a zona clasificación (los cuatro primeros puestos) o de repesca (el quinto).

