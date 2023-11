Perú buscará sumar con urgencia frente Venezuela para salir del abismo

El encuentro por la sexta fecha de la clasificatoria está fijado en el estadio Nacional y será dirigido por el argentino Darío Herrera.



Con cuatro derrotas al hilo y un empate en cinco fechas, Perú se ubica con un punto en el fondo de la tabla de posiciones del premundial que lidera la vigente campeona mundial Argentina con 12.



Venezuela con el mejor comienzo de su historia en las clasificatorias (dos triunfos, dos empates y una derrota) está en cuarto lugar y en zona de clasificación directa.



- Clave 1: "Última chance" -

Perú llega fuertemente golpeado al partido tras perder de visita 2-0 con Bolivia en la altura de La Paz (3.600 msnm).



Pese a los malos resultados, el técnico peruano Juan Reynoso cree que podrá redireccionar el barco.



"Vamos a buscar respuestas para revertir este mal momento", dijo Reynoso, quien se juega su cabeza en el choque con los venezolanos.



El DT, que asumió sus funciones en agosto del 2022, es duramente criticado por los hinchas peruanos que exigen a gritos su renuncia.



La selección peruana nunca ha perdido de local ante Venezuela, un rival directo para sus aspiraciones mundialistas.



En las eliminatorias al Mundial de Catar 2022, Perú bajo la riendas del argentino Ricardo Gareca derrotó de local 1-0 a la selección vinotinto.



- Clave 2: Déjà vu -

El delantero italo-peruano, Gianluca Lapadula recordó que Perú vivió en las eliminatorias de Catar 2022 una situación semejante (un punto en las cinco primeras fechas) y después revertió los resultados y se metió en zona de repechaje.



"No es la primera vez que pasamos un mal momento, estoy seguro de que la mejor manera de salir de esto es uniéndonos", declaró el atacante del italiano Cagliari.



"Debemos salir a defender la localía, se juegan muchas cosas en el partido ante Venezuela”, dijo el experimentado delantero Paolo Guerrero.



Reynoso no podrá contar, por acumulación de tarjetas amarillas, con el lateral derecho Luis Advíncula, del argentino Boca Juniors.



- Clave 3: "A seguir sumando" -

Con la moral al tope, Venezuela dirigida por el argentino Fernando 'Bocha' Batista llega invicta al partido y con el objetivo de seguir sumando en el clasificatorio.



La vinotinto empató de local 0-0 con Ecuador en la quinta fecha.



"Sabemos de la necesidad que tiene Perú porque no ha empezado bien las eliminatorias, pero queremos competir y veo bien a los muchachos para ir a hacer un gran partido", dijo Batista.



El 'Bocha' Batista no podrá contar con los mediocampistas Tomás Rincón por lesión y José 'Brujo' Martínez, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.



"Vamos por los tres puntos (...) no se puede tampoco perder", anunció el delantero y goleador Yeferson Soteldo del Santos de Brasil.



"Lo más importante es sacar algo de Perú”, agregó.

Los hinchas venezolanos tendrán una tribuna especial en las zonas de oriente y occidente del estadio.



Con la expansión de la Copa del Mundo a 48 países, Sudamérica amplió a seis plazas directas y un boleto para el repechaje sus cupos a la mayor fiesta global del fútbol.



- Alineaciones probables:

Perú: Pedro Gallese - Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco - Renato Tapia, Yoshimar Yotún - Andy Polo, André Carrillo, Franco Zanelatto - Paolo Guerrero. DT: Juan Reynoso.



Venezuela: Rafael Romo - Alexander González, Wilker Ángel, Christian Makoun, Miguel Navarro - Yangel Herrera, Rómulo Otero, Cristian Cásseres - Samuel Sosa, Edson Castillo, Yeferson Soteldo. DT: Fernando Batista.