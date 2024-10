Perú juega sus últimas cartas ante un Uruguay que busca la cima de las eliminatorias

La selección de fútbol de Perú se jugará este viernes una de sus últimas cartas para mantener sus opciones en las eliminatorias para el Mundial del 2026, frente a un Uruguay envuelto en polémica por las declaraciones de Luis Suárez contra Bielsa pero que buscará consolidarse en los primeros lugares de la clasificación sudamericana.



La Bicolor llegará al encuentro que cierra la novena jornada de las eliminatorias con un equipo diezmado por las bajas por lesión de varias de sus principales figuras, entre ellas del delantero Gianluca Lapadula, el lateral Luis Advíncula y el centrocampista Renato Tapia.



El combinado que dirige el uruguayo Jorge Fossati tampoco tendrá en sus filas a otros experimentados jugadores como el delantero Paolo Guerrero, el media punta André Carrillo y el creativo Christian Cueva, quienes no fueron convocados para estas jornadas.



Con la selección nacional en cuidados intensivos, ya que ocupa la última posición, con solo 3 puntos, Fossati deberá recurrir a toda su experiencia para intentar armar una propuesta sólida que pueda frenar a un Uruguay que saltará como favorito al campo del Estadio Nacional de Lima, gracias al tercer lugar que ocupa con 15 puntos.



Fossati afirmó que "no hay ningún peruano que quiera ganar más" que él a Uruguay para empezar a salir de la crítica situación que afronta la Bicolor y prometió que tratarán "de hacer todo lo que está a nuestro alcance para derrotar" a la Celeste.



"Como en algún momento les dije, no hay ningún peruano que quiera ganar más que yo", enfatizó antes de remarcar que no se debe "entreverar en ciudadanía o en espíritu patriótico", porque el encuentro de las eliminatorias "es un partido de fútbol".



En la última práctica de este jueves, el seleccionador armó un equipo con varias cambios en la formación que ha usado desde que asumió la conducción de Perú, en enero pasado.



Entre las novedades aparecieron el defensa Luis Abram, el centrocampista Piero Quispe y el delantero Alex Valera.



Al frente, Perú tendrá a un Uruguay que podrá contar con la mayoría de sus figuras, tras la reincorporación del centrocampista de Real Madrid Federico Valverde y del atacante de Liverpool Darwin Núñez, quien fue habilitado por el TAS.



El actual goleador de las eliminatorias volverá a la Celeste tras haber sido suspendido por una pelea con fanáticos colombianos en un partido de las semifinales de la última Copa América.



Bielsa también podrá contar, tras haber cumplido con sus sanciones, con el central José María Giménez y el lateral Mathías Olivera.



Los uruguayos buscarán una victoria que les permita recuperar en parte la tranquilidad del vestuario, tras la polémica que se generó por las críticas de Luis Suárez sobre la forma de trabajo de Bielsa.



Con suertes por ahora distintas, peruanos y uruguayos afrontarán el encuentro de cierre de la novena jornada con el objetivo de sumar en la tabla e ir aliviando tensiones internas para mantener su camino hacia el Mundial del 2026.



- Alineaciones probables:



Perú: Pedro Gallese; Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Luis Abram; Andy Polo, Jesús Castillo, Sergio Peña, Alexander Callens, Piero Quispe; Edison Flores y Alex Valera.



Seleccionador: Jorge Fossati.



Uruguay: Sergio Rochet; Nahitan Nández, Santiago Bueno, Manuel Ugarte, Guillermo Varela; Federico Valverde, Emiliano Martínez, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.



Seleccionador: Marcelo Bielsa.



Árbitro: El argentino Facundo Tello, asistido en las líneas por sus compatiotas Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade. En el VAR estarán los también argentinos Germán Delfino y Nicolás Lamolina.



Estadio: Nacional de Lima.