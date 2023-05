Phil Jones deja el United tras disputar tres partidos en tres años

El futbolista inglés, de 31 años, llegó al United en 2011 procedente del Blackburn Rovers y desde entonces ha disputado 229 partidos con los 'Diablos Rojos', pero su trayectoria se truncó debido a las lesiones y solo ha podido participar en tres encuentros en los últimos tres años.



Su último partido data de la temporada pasada, cuando en el último partido de liga sustituyó a Juan Mata contra el Brentford.



"Los últimos dos años han sido muy difíciles. He echado mucho de menos el fútbol y he trabajado mucho para poder estar en forma. No hay nada que no haya intentado", dijo el central inglés, que representó a Inglaterra en 29 ocasiones.