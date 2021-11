Piqué se pronunció sobre las normas del nuevo DT del Barcelona

Escucha esta nota aquí

Gerard Piqué habló sobre las nuevas normas en el vestuario del Barcelona tras la llegada de Xavi Hernández al banquillo del Camp Nou. En este sentido, el central catalán desmintió la versión que ha circulado en algunos medios de comunicación, en la que se aseguraba que el nuevo técnico le había vetado su asistencia al programa de televisión El Hormiguero.

"La gente opina porque los medios de comunicación dicen lo que quieren que la gente que escuche. La gente consume y lee, el problema es de los que inventan", explicó Piqué en el canal de Twitch de Ibai Llanos.

Piqué añadió que "Xavi ni sabe que he cancelado mi visita a El Hormiguero", en referencia a la invitación que recibió el jugador del Barça para asistir al programa de televisión a presentar la Copa Davis. Tampoco asistirá al acto presencial que se llevará a cabo en la capital del estado español.

Xavi ha llegado al vestuario del Barcelona con el objetivo de poner orden en el equipo para devolver al club a lo más alto y recuperar la senda de los títulos.

“Cuando hay normas no hace falta que el entrenador sea duro. Como jugador, cuando estuve en un vestuario en el que había normas nos fue bien. Cuando no hubo normas nos fue mal. No es disciplina, es orden”, aseguró en su rueda de prensa de presentación. /Sport