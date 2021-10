Platiní se disgusta por críticas a Ronald Raldes

Escucha esta nota aquí

“A mí me gustaría ver junta a toda la familia orientista, que trabaje para el bien de su institución, que no haya dardos ni cosas por debajo que se estén tejiendo para hacerle mal a su mismo club. Es una cosa que yo no entiendo, cómo puedo ser orientista solamente cuando estoy adentro y no soy orientista cuando estoy afuera”.

Con esas expresiones, el director técnico de Oriente Petrolero, Erwin Sánchez, reprochó a hinchas, dirigentes, jugadores y otras personas que critican la gestión del presidente del club, Ronald Raldes, a quien brindó su respaldo.

Dijo que estas cosas están pasando y no le hacen bien a Oriente. Por ello, acotó que él está en esta institución para constituirse en parte de las soluciones y no del problema.

En contacto virtual con periodistas, Sánchez evitó referirse al caso del mediocampista colombiano Elkin Blanco, a quien se le rescindió el contrato y ya no forma parte de la institución albiverde.