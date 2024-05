“Podemos competir con cualquier equipo”, afirma Carlos Lampe tras empate en Colombia

Tapó casi todo. Carlos Lampe tuvo una actuación fenomenal en Bogotá, luego de convertirse en la figura de Bolívar, que rescató un punto en su visita a Millonarios en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. El guardameta nacional se vistió de héroe y salvó la caída de su pórtico en más de una oportunidad. Nota alta para el 1 de la academia.



Una vez finalizado el partido, Lampe habló con los medios de prensa en zona mixta y dejó sus sensaciones sobre este punto importantísimo, que será muy beneficioso en el afán de clasificar como primero del grupo a los octavos de final.



“Contento por el punto que sacamos, es de oro. Tuvimos un rendimiento muy bueno, por momentos controlamos el partido, pero en los últimos 20 minutos ellos se vinieron arriba con la necesidad de ganar. Sin embargo, tuvimos una chance clara para llevarnos los tres puntos y no acertamos. Pero bueno, nos enfrentamos a equipos muy buenos, donde el mínimo detalle te puede costar caro”, indicó Lampe.



“Es espectacular, está campaña te ilusiona, por ahí matemáticamente no estamos clasificados, quizás nos falta un poquito, pero nos sentimos bien. Podemos competir con cualquier equipo, estamos invictos y sumamos un punto importante”, añadió.



Lampe fue consultado sobre las exigencias que tuvo a lo largo del partido, y aseguró que él trabaja día a día para estar listo y responder a la altura de un “equipo grande”.



“Estoy para eso, uno tiene que tapar lo que más pueda. Uno tiene que ser arquero de equipo grande, Bolívar es un equipo grande. Lastimosamente nos hacen el gol, pero son detalles que ocurren a lo largo del partido. En ese momento habíamos perdido un poco el control del partido”.



Finalmente, el arquero de la selección nacional se refirió al ‘palito’ que recibió Bolívar por parte de un exjugdor colombiano , quien aseguró que los jugadores de la academia “eran de madera”.



“No hay que subestimar nunca a nadie, lo hicieron con nosotros pero venimos de ser cuartofinalistas el año pasado en la Libertadores, no somos cualquier equipo. Este año nos vamos a poner objetivos más altos. Debemos ir partido a partido y no creernos más que nadie, hay que mantener la humildad”, sentenció.