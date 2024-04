Polémico arbitraje: Revollo expulsó a Amoroso, Jusino y al DT, y cobró un penal

El árbitro orureño Javier Revollo acabó en el ojo de la tormenta, sobre todo para los hinchas de The Strongest. Es que no solo expulsó a Joel Amoroso, Adrián Jusino y el DT Pablo Lavallén, sino que cuando el técnico se iba a vestuarios, también vio la roja Michael Ortega que ya había sido cambiado.



Revollo se mostró serio, hizo señas que escuchaba y tomaba nota de los insultos y no tambaleó en ningún momento de sus decisiones.



En el gol que marcó el Tigre también tuvo que ver, porque tuvo que ser alertado por la sala VOR que comandó el chuquisaqueño Renán Castillo, que lo alertó de un codazo de Javier Lencinas en contra de Arrascaita y que tras revisar el monitor, cobró tiro penal.



Con el tanto marcado por Ursino el Tigre terminó festejando en la ida por las semifinales del Apertura 2024.



La visita acabó con nueve hombres en cancha y defendiéndose como pudo para evitar la caída de su portería.



Las manos de ‘Billy’ Viscarra fueron vitales en ese instante. Todo esto mientras se seguía de reojo la actuación de Revollo que estuvo en la sala VOR durante la eliminación de Bolívar a manos de San Antonio de Bulo Bulo y que por ello la academia solicitó una investigación sobre él.



Revollo sabía que muchos ojos lo miraban y ante ello no le tembó la mano para expulsar a Amoroso y Jusino por faltas cometidas durante el tiempo reglamentario.