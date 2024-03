¿Por qué La Paz corre riesgo de dejar de ser sede de la selección?

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ha puesto en marcha el programa ‘Siempre Verdes’ con el objetivo de mejorar el estado de los campos de juego en la División Profesional.



Sin embargo, la falta de inscripción a cargo del Servicio Departamental de Deportes (SDD) de La Paz podría dejar fuera de este programa al estadio Hernando Siles, que corre el riesgo de dejar de ser sede de la selección.



El programa ‘Siempre Verdes’ busca proporcionar recursos a los distintos SDD del país, que son propietarios (en su mayoría) de los estadios donde se disputan encuentros de la División Profesional.



Estos recursos están destinados al mantenimiento y unificación de estándares de los campos de juego para garantizar sus óptimas condiciones.



El plazo para la inscripción de los SDD en el programa finalizó el pasado 28 de febrero. Debido a que el SDD de La Paz no presentó su solicitud a tiempo, la FBF no pudo incluir al estadio Siles en el programa. Si bien se “está trabajando en solucionarlo”, y poder sumar a La Paz, las autoridades del SDD “no cumplieron con los tiempos”, indicaron a DIEZ fuentes allegadas a la FBF.



Esta situación ha generado preocupación en el seno de la Federación, especialmente en lo que respecta a la continuidad de la selección nacional en el estadio Hernando Siles.



Fernando Costa, presidente de la FBF, expresó su preocupación al respecto, afirmando que “esto pone en riesgo la continuidad de la selección en el Hernando Siles, necesitamos que esté en perfectas condiciones”.



Por su parte, el director del SDD de La Paz, Franz Lazo de la Vega, se defendió argumentando que no tenían conocimiento del programa ‘Siempre Verdes’.



Sin embargo, fuentes cercanas a la FBF y la SDD de otros departamentos, aseguraron a DIEZ que en La Paz estaban al tanto de la iniciativa, y consideran que la falta de inscripción fue simplemente una “negligencia” del ente deportivo local.



El Alto y Santa Cruz se frotan las manos. Con el “riesgo” de que La Paz deje de ser sede de la selección, el Tahuichi pasa a ser un gran y seductor candidato para la selección. A este se suma el estadio de Villa Ingenio, recientemente aprobado por Conmebol, y plaza de Always Ready en la Copa Libertadores.