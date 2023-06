¿Por qué los promedios importan más que los puntos en el fútbol boliviano?

La FBF decidió que tomará un cuenta el promedio de ambos torneos para los descensos , y algunos premios internacionales. Se tomarán en cuenta todos los partidos y puntos obtenidos de la Liga y la Fase de Grupos de la Copa (Cuartos de final, semis y final de Copa NO suman al promedio). Como algunos equipos tendrán 42 partidos jugados para el promedio y otros 40, es que hay que tener en cuenta los promedios.

¿Quiénes tendrán más partidos?

Los del Grupo A y C de Copa: Bolívar, Oriente Petrolero, Royal Pari, Wilstermann, Real Tomayapo, Libertad Gran Mamoré, Always Ready, Nacional Potosí, Blooming, Independiente, FC Universitario y Vaca Diez.

¿Quiénes tendrán menos?

Los del Grupo B: The Strongest, Guabirá, Palmaflor, Aurora y Real Santa Cruz.