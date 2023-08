¿Por qué Mancini abandonó a la Selección de Italia? ¿Quién se perfila para reemplazarlo?

Dos días después del anuncio de su marcha, que conmocionó y decepciono a partes iguales al fútbol italiano, Mancini lanzó un contraataque con entrevistas a cuatro periódicos.



El elegante exatacante de la Sampdoria, herido por las críticas, no se ha contenido en sus declaraciones.



"No he matado a nadie y se me trata, creo, de una manera que no me merezco. Se han dicho muchas cosas que no se corresponden a la realidad", confió al Messaggero.



Mancini, que llevó a Italia en 2021 a su segundo título europeo, quiso despejar la idea por la que habría dejado a Italia para asumir el puesto de Arabia Saudita, sin seleccionador desde la marcha del francés Hervé Renard.



"Para mí, Italia ha sido siempre mi prioridad. Después de tantos años en ese puesto, recibo varias proposiciones que estudiaré en las próximas semanas, pero por el momento, no hay nada concreto (...) Cuando algo me interese, pasará algo, pero Arabia Saudita no tiene nada que ver", aseguró al Corriere dello sport.



- "Era el momento" -

Además de Arabia Saudita, que según las fuentes le propondría un contrato de tres años de 25 a 40 millones de euros (de 27,3 a 43,7 millones de dólares), la selección de México y varios clubes también estarían interesados en acogerlo.



Las razones de su marcha, cinco años después de ser nombrado en mayo de 2018 y 17 meses después del fracaso de la Nazionale de no clasificar al Mundial 2022 de Qatar, habría que buscarlas en la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), según Mancini.



"Hacía meses que pensaba (en su salida), era el momento de irme porque cuando algunas cosas, algunas situaciones cambian de manera interna, quiere decir que nos dirigimos hacia el final", explicó al Corriere dello sport.



Mancini habla sobre los cambios de su equipo técnico, decididos por el presidente Gabriele Gravina, con dos de sus adjuntos nombrados en otros puestos.



"¿Se ha visto antes a un presidente cambiar al equipo técnico de un seleccionador? Hacía un año que él quería cambiar al staff, le hice entender que no podía privarme de dos personas, de un grupo que funcionaba bien y que fue campeón de Europa", lamenta en su entrevista a La Repubblica.



Cuando expresó sus dudas, el presidente de la FIGC, según Mancini, no intentó retenerlo. "Si alguien quiere mantenerte, puede cambiar las cosas".



- 3 millones de euros -

Para reemplazarlo, la FIGC piensa en Antonio Conte, quien ya dirigió la Nazionale entre 2014 y 2016, y en Luciano Spalletti, campeón de Italia con el Nápoles a sus 64 años.



Este último es quien, en opinión general, es el favorito, pero habría que resolver un importante obstáculo jurídico-financiero.



Si bien ha abandonado su puesto de entrenador del Nápoles, equipo al que llevó a su tercer Scudetto, el entrenador italiano sigue bajo contrato con el club hasta junio de 2024.



Una cláusula en su contrato prevé que pueda ser liberado por 3 millones de euros (3,3 millones de dólares) de indemnización, suma que baja 250.000 euros (273.110 dólares) cada mes hasta la expiración del contrato.



El omnipresente presidente y propietario del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, no parece dispuesto a regalar al entrenador a la FIGC, que por su parte argumenta que esa cláusula afecta a los clubes pero no a una federación.



Si bien hay optimismo sobre la llegada de Spalletti, la FIGC no puede permitirse una demora o una saga que empeore aún más su imagen ya dañada: el tiempo apremia, pues la Nazionale, 3ª de su grupo de clasificación a la Eurocopa-2024, tiene un enfrentamiento importante el 9 de septiembre, con la visita a Macedonia del Norte.