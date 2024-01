Preolímpico: Brasil venció 2-0 a Colombia

Endrick, promesa de 17 años del Palmeiras que la próxima temporada jugará en el Real Madrid, anotó el primer gol brasileño en el minuto 25 tras un rebote que dio el arquero Sebastián Guerra al bloquear un violento remate de Kennedy.



Su compañero en punta, campeón de la Copa Libertadores con el Fluminense, firmó el segundo a pase de Gabriel Pec en el 83.



Tras su triunfo en el estado Brígido Iriarte, en Caracas, Brasil escolta con seis puntos al líder del Grupo A, Ecuador, que llegó a siete unidades después de derrotar 2-0 a Bolivia a primera hora. Venezuela les sigue con dos, mientras que la selección boliviana tiene una y la colombiana no ha podido sumar.



Los dos mejores pasarán a la fase final, cuadrangular que entregará dos plazas en los Juegos Olímpicos.



Tal como había sucedido en su debut, un triunfo 1-0 ante Bolivia, el peso de la dupla Endrick-John Kennedy en punta resolvió a favor del equipo entrenado por Ramon Menezes pese a que colectivamente su juego sigue en deuda. Colombia le arrinconó en numerosos pasajes del compromiso.



Los cafeteros comenzaron presionando arriba y su 9, Carlos Cortés, tuvo dos rápidas ocasiones tras pérdidas de Brasil en la salida.



La primera, en el minuto 3, requirió un rescate del mediocentro Andrey, quien desvió la pelota providencialmente después de que el centrodelantero colombiano pateara con el arco a su merced.



No funcionaban los cambios de Menezes en la alineación, con la entrada de Alexsander y Mauricio en la zona de creación en lugar de Guilherme Biro y Marquinhos.



El extremo derecho colombiano Carlos Cortés enloquecía a la zaga de la Seleçao. Provocó amonestaciones de Arthur Chaves y Kaiki Bruno, dos de los componentes de la línea de cuatro hombres en defensa de la Canarinha. Un tercero, Michel, salió lesionado.



John Kennedy y Endrick cambiaron el panorama.



El del Fluminense pateó con violencia, Guerra tapó sin poder capturar la esférica y el futuro jugador del Real Madrid no falló.



Colombia siguió apretando. Un cabezazo de Fernando Álvarez en el 55 hizo volar al meta Mycael para conservar la ventaja brasileña.



Cuando los cafeteros más amenazaban, un veloz ataque acabó con un pase atrás de Gabriel Pec en el área que John Kennedy aprovechó.