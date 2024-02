Preolímpico Sub-23: este domingo se disputa la ultima fecha del cuadrangular final

A continuación te mostramos el calendario completo del cuadrangular final del Preolímpico. Fecha 1 Lunes 5 de febrero 16:00 HB: Brasil 0 vs 1 Paraguay

19:00 HB: Argentina 2 vs 2 Venezuela

Fecha 2 Jueves 8 de febrero 16:00 HB: Argentina 3 vs 3 Paraguay