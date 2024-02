Preolímpico Sub-23: este jueves se disputa la fecha 2 del cuadrangular final

19:00 HB: Argentina 2 vs 2 Venezuela



Fecha 2



Jueves 8 de febrero



16:00 HB: Argentina vs Paraguay



19:00 HB: Venezuela vs Brasil



Fecha 3 (última)



Domingo 11 de febrero



(Horarios por confirmar)



Brasil vs Argentina



Paraguay vs Venezuela



Tabla de posiciones



1. Paraguay: 3 puntos

2. Argentina: 1 punto

3. Venezuela: 1 punto

4. Brasil: 0 puntos



¿Cuál es el formato del cuadrangular?