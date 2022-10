Presidente de Atlético Tucumán: “Sería bueno que (Carlos Lampe) continúe en el club”

En honor a la verdad sabíamos que teníamos que hacer un campeonato de estas características y pelear arriba, puesto que habíamos comenzado en una situación muy comprometida. Después de haber realizado buenas campañas durante cinco a siete años, resulta que la anterior a esta no fue buena para nosotros y nos obligaba a realizar una campaña de estas características, pero no habíamos pensado que hasta le fecha 22 estemos punteros y venimos de líderes desde hace más de diez fechas lo que nos hace soñar quedando tan poco por jugar.

No, generalmente nosotros en ese sentido somos consecuentes con lo que el jugador quiere. Cuando hay un llamado de la selección es muy difícil tanto que el jugador diga que no a su selección como que nosotros le digamos que no al jugador. Siempre dejamos nosotros en manos de la gente de la selección de Bolivia, que por ahí nos daba la posibilidad de no convocarlo, de no llevarlo, porque estábamos jugando instancias importantes, que le íbamos a agradecer, pero no queríamos de ninguna manera coartarle al jugar que tenía la voluntad de vestir la camiseta de su país.