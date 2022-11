Presidente de Ecuador no asistirá a la inauguración del Mundial por la inseguridad en su país

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo este miércoles que no asistirá al partido inaugural de la Copa del Mundo , en el que la selección de su país enfrentará al anfitrión Catar, debido a la ola de violencia que azota a los ecuatorianos.

"Le he dado las gracias al Emir de Catar por la invitación para presenciar el partido inaugural entre nuestras selecciones; sin embargo, he decidido no asistir. Atender la situación de seguridad del país es mi prioridad", escribió Lasso en su cuenta de Twitter.