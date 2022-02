Presidente de la FBF habló con Farías en camarines sobre posible salida del DT

Escucha esta nota aquí

César Farías comentó este martes, después de la derrota de la Verde ante Chile en La Paz, que conversó con Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF, sobre su continuidad como DT del equipo nacional.



No explicó si le presentó la renuncia o Costa le pidió que se vaya, pero dejé entrever que ya tiene una respuesta al respecto. “Antes de jugar frente a Perú pude irme por muchos factores, pero me comprometí con la gente y me quedé. No soy de huir, pero tampoco de aferrarme al puesto. De todas formas, quiero agradecer a la dirigencia y a toda la gente que apoyó a la selección”, dijo el venezolano.

Farías dijo que a partir de la derrota con Chile no quiere generar debate en el país sobre su futuro en la selección, pues entiende que es responsable de que no se haya clasificado al Mundial.

“El problema de no ir al Mundial es de Farías. Respetamos a los que piensan de otra manera. Soy un agradecido con mis jugadores; han sido firmes en el trabajo. Tienen mucho futuro, pero hay que corregir mucho”, sostuvo.

Sobre el partido, Farías comentó que estadísticamente Bolivia estuvo por encima de Chile y reconoció que el tiro libre de Alexis Sánchez cambió la historia del encuentro.

“Sabía que estos partidos ante Venezuela y Chile iban a ser difíciles porque en la selección la mayoría no tiene competencia desde el 12 de diciembre y varios no estaban adaptados a la altura. Trabajamos sobre la inspiración al grupo, pues no teníamos el mismo ritmo de competencia del año pasado”, sostuvo.

