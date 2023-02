Presidente de la Federación Francesa de Fútbol anuncia su renuncia después de varios escándalos

- Cinco meses de turbulencias - En septiembre de 2022 la revista So Foot publicó una investigación con extractos de mensajes de texto de carácter sexual enviados por el dirigente bretón a colaboradoras actuales o pasadas de la Federación.

Al margen de estas acusaciones, Noel le Graet abrió en enero un frente nuevo, al declarar que si Zinedine Zidane le hubiera llamado para interesarse por el puesto de seleccionador "no le habría respondido el teléfono". "No me importa en absoluto, puede ir donde quiera", añadió el expresidente, que tuvo que pedir disculpas un día más tarde.