Presidente del PSG quiere abandonar definitivamente el Parque de los Príncipes

"Se acabó, queremos irnos del Parque de los Príncipes", declaró el jueves el presidente del París Saint-Germain Nasser Al Khelaifi, dos días después de que el ayuntamiento se negara a vender el recinto al club de la capital francesa.



"Es muy fácil decir ahora que el estadio no está en venta. Sabemos que lo queremos, hemos perdido años queriendo comprar el Parque. Pero ahora se acabó, queremos irnos", explicó el dirigente catarí a los periodistas en el margen del Congreso de la UEFA en París.



El PSG, comprometido hasta finales de 2043 en un arrendamiento de treinta años con el ayuntamiento, propietario, considera indispensable la adquisición del estadio para llevar a cabo su proyecto de ampliación a las 60.000 localidades, frente a las 48.000 actuales.

Pero las negociaciones están en punto muerto desde hace más de un año, y el consistorio parisino rechaza cualquier cesión del estadio.



Una posición reafirmada por el propio ayuntamiento el martes, cuando pidió que la modernización del recinto deportivo "fuera realizada en el contexto de un plan satisfactorio para todas las partes pero que no implique su cesión".



A principios de enero de 2024, los adjuntos a la alcaldía de París Emmanuel Grégoire y Pierre Rabadan habían llamado al PSG a retomar el diálogo, diciendo querar dar "garantías" sobre un arrendamiento de larga duración.



Frente a la posición del ayuntamiento, el PSG ha planteado varias alternativas, en especial una compra del Stade de France, antes de retirar su candidatura. El club valora también la opción de construir otro estadio en la región de París.