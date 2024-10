Presión alta: la clave del Blooming de Peña

Blooming ya dio vuelta a la página tras su victoria frente a Real Tomayapo en Tarija y se centra de lleno en la complicada visita que tendrá este fin de semana a La Paz, donde deberá enfrentar a Bolívar en el estadio Hernando Siles (20:00), por la fecha 20 del torneo Clausura de la División Profesional.



Se trata del segundo partido de Álvaro Peña como director técnico de la academia; debutó ante Tomayapo con pie derecho, aunque no mostró un juego muy vistoso debido al poco tiempo de trabajo, sí realizó algunas variantes significativas que dieron frutos.



“Les indiqué a los jugadores que presionen arriba; quizás era algo a lo que no estaban acostumbrados”, manifestó Peña al finalizar el encuentro en tierra chapaca. Esta fue la principal novedad en Blooming: un equipo más ofensivo que gozó de muchas oportunidades de gol.



Además, al entrenador le consultaron si cambiaría su propuesta al enfrentar a Bolívar, a lo que respondió: “Vamos a mantener la misma línea de juego; no la vamos a cambiar. Ya sea de local o visitante, presentaremos la misma idea”.



Peña también ha “recuperado” a algunos jugadores que habían perdido terreno en el plantel y que en su momento fueron muy útiles para el anterior director técnico, Carlos Julio Bustos.



Uno de ellos es Pedro Omar Siles, el volante polifuncional que no venía jugando y que reapareció frente a los tarijeños, desenvolviéndose de muy buena manera. Aportó en la marca y, cuando tuvo que sacar limpio el balón para alimentar a los delanteros, lo hizo.



Otra reaparición, probablemente la más importante, fue la de Rafinha, quien ha vivido un año complicado, alejado mucho tiempo de las canchas por lesiones y problemas personales. Una vez recuperado, volvió a jugar, pero ingresaba desde el banco; con Peña, retornó a la titularidad y, aunque se le vio un poco fuera de forma, demostró ser el jugador clave que necesita su equipo para manejar los hilos del partido.



Estos días han sido importantes para Peña y sus jugadores, pues han tenido mayor tiempo para convivir juntos y empaparse de la nueva idea que pretende mostrar el entrenador cruceño de aquí en adelante. Mientras tanto, el plantel, concentrado en lo deportivo, también aguarda que la dirigencia cumpla con el pago de un mes de los cuatro que se les adeuda.