Primera oportunidad para el Leverkusen de ganar su primera Bundesliga

El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso tendrá este fin de semana la primera oportunidad para sumar el primer título de Bundesliga de su historia y le bastará con ganar el domingo en casa al Werder Bremen (12º).



Desde hace ya unas semanas, nadie duda en Alemania de que el Leverkusen pondrá fin al reinado del Bayern Múnich, campeón ininterrumpidamente desde 2013. La única duda era saber cuándo.



Con 16 puntos de ventaja sobre el Bayern a falta de seis jornadas para el final del campeonato (18 puntos en juego), al Leverkusen se le presenta la primera oportunidad de conquistar el 'Meisterschale' (nombre con el que se conoce el trofeo que recibe el campeón) este mismo fin de semana.



Es posible, incluso, que no haya que esperar siquiera al partido del Leverkusen el domingo, si el Bayern no es capaz de derrotar el sábado en casa al Colonia (17º) y el Stuttgart (3º empatado a 60 puntos) tampoco vence al Eintracht (6º).



En circunstancias normales, nadie dudaría de la victoria del Bayern ante un equipo que pelea por no descender, pero es menos evidente si se ha seguido la trayectoria del club bávaro esta temporada, especialmente en este tramo final.



Dos derrotas en las últimas dos jornadas, frente a Borussia Dortmund (2-0) y Heidenheim (3-2), acabaron con cualquier posibilidad para el Bayern de seguir peleando por el título.



Más allá del título, el Leverkusen tiene también el reto de ganar el campeonato sin perder un solo encuentro: por ahora lleva 24 victorias y 4 empates.



Una racha exitosa que ha extendido al resto de competiciones, lo que ha llevado al club fundado por la multinacional Bayer, que contaba hasta ahora con un palmarés casi virgen (una copa alemana en 1993 y la Copa de la UEFA de 1988), a soñar con un histórico triplete.