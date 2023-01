PSG, con cinco goles de Mbappé, golea 7-0 al Pays de Cassel en la Copa de Francia

Con cinco goles de su estrella Kylian Mbappé, el París Saint-Germain goleó este lunes por 7-0 al modesto Pays de Cassel, equipo amateur de la sexta categoría del fútbol francés, y se clasificó para los octavos de final de la Copa de Francia, donde se medirá al Marsella.



Es la primera vez que un jugador marca cinco goles para le PSG en toda su historia, un récord que permite también a Mbappé convertirse en el máximo goleador de la historia de la 'Coupe', torneo que se disputa desde 1918, con un total de 29 goles (en solo 25 partidos disputados con Mónaco y PSG).



Mbappé iguala en la clasificación histórica de goleadores de la 'Coupe' a Jean Pierre Papin (autor de 29 goles con el Marsella y el Burdeos), uno más que el portugués Miguel Pauleta (28 con el Burdeos y el PSG).



Además de la clasificación para la siguiente ronda, esta victoria ante un rival muy inferior servirá al PSG para mejorar las estadísticas de este inicio de 2023, ya que había perdido dos de sus tres partidos disputados en Ligue 1.



"El equipo se comportó bien, hizo un partido serio, respetó al rival y todo sus aficionados vinieron a ver el partido", destacó tras el partido el técnico parisino Christophe Galtier, que hizo jugar todo el partido a sus dos de sus tres grandes estrellas, Mbappé y el brasileño Neymar.



"Me pareció importante que jugaran juntos, han combinado mucho, se han buscado continuamente", destacó.



El Pays de Cassel soñó durante la primera media hora con poder dar una sorpresa histórica, antes de venirse abajo en el tramo final del primer periodo, cuando encajó tres goles de Mbappé (29, 35 y 40) y otro del brasileño Neymar (33).



Mbappé volvió a marcar en la segunda parte (56 y 79) y el español Carlos Soler fue el autor del otro gol parisino (64).



- PSG contra Marsella en octavos -

En la siguiente ronda, el PSG se enfrentará a mediados de la segunda semana de febrero al Marsella, en el duelo más interesante de los octavos de final, que fueron sorteados antes del partido de los parisinos.



Será el octavo 'clásico' copero en los últimos 22 años y el París SG los ha ganado todos.



No obstante, el Marsella se encuentra en racha, con ocho victorias consecutivas en el campeonato, lo que le ha llevado a auparse a la tercera plaza del campeonato, a solo cinco puntos del líder París SG.



El equipo marsellés no gana la 'Coupe' desde 1989, mientras que el PSG ha conquistado seis de las últimas ocho ediciones.



Otro de los interesantes duelos de octavos enfrentará al Lille y Lyon, mientras que el Nantes, vigente campeón, visitará al Angers, colista de la Ligue 1.