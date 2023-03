PSG confía en Messi y Mbappé para remontar la serie ante el Bayern Munich

Después de haberse convertido este fin de semana en el jugador que más goles (201) ha logrado para el París Saint-Germain en su historia, Kylian Mbappé parece llegar en un gran momento a un desafío muy complicado, el de conseguir que su equipo sobreviva el miércoles en la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich.



En la ida, el PSG fue superado en casa 1 a 0 por el campeón de Alemania y ahora necesita una gran remontada en el terreno del gigante bávaro.



El sábado, Mbappé se dio un baño de masas en el Parque de los Príncipes, donde fue aclamado al marcar el tanto del 4-2 definitivo ante el Nantes. Dejaba así atrás el récord de 200 del uruguayo Edinson Cavani.



"Estoy ya pensando en el partido del miércoles. He disfrutado con el público, pero hay que pasar pronto a otra cosa", insistió el atacante francés.



"El objetivo está claro, queremos ir allí a clasificarnos. Tenemos mucha confianza, pero también humildad. Nos vamos a enfrentar a un gran equipo, pero somos el PSG, así que jugaremos para clasificarnos", sentenció.



El PSG lo necesitará. En la ida, Mbappé entró apenas en juego la última media hora, después de haberse recuperado contrarreloj de una lesión. Cambió la cara del equipo, aunque un tanto que hubiera supuesto el empate le fue negado por un ligero fuera de juego del hombre que le dio la asistencia.



Hace dos años, su velocidad ya fue una pesadilla para el Bayern en una magnífica victoria 3-2 en un Allianz Arena entonces vacío por la pandemia del covid-19 y bajo la nieve. Era en cuartos de final y Mbappé firmó entonces un doblete.



El PSG se clasificó luego en el partido de vuelta pese a caer 1 a 0 en la capital francesa. Entonces los tantos marcados fuera de casa tenían su importancia en caso de igualdad, una circunstancia que ahora se ha eliminado.



- Cinco goles en tres partidos -

Los aficionados del PSG esperan que Mbappé repita el miércoles la actuación de 2021.



Desde que reapareció tras su lesión, ha marcado cinco goles en tres partidos, incluyendo un doblete en el 'Clásico' de finales de febrero en Marsella (victoria del París Saint-Germain por 3-0).



Kingsley Coman, compañero de Mbappé en la selección francesa y que será su rival el miércoles, es consciente del buen estado de forma de 'Kyky'.



"Cuando Kylian está ahí es como en la selección de Francia, tienes un poco más de confianza. Es un jugador que puede marcar la diferencia", dijo el extremo a Canal Football Club.



"Con Kylian, ellos son mejores. Eso seguro", añadió Coman.



Con la lesión en un tobillo de Neymar, que hace dos años brilló en los dos partidos ante el Bayern, el PSG confiará sobre todo en la dupla Mbappé-Lionel Messi, las dos estrellas de los contendientes de la última final del Mundial.



El entrenador Christophe Galtier ha encontrado un cierto equilibrio con ese dúo de ataque y con una defensa de tres.



"Es un privilegio tener a un jugador como Kylian. En mi opinión, el mejor atacante del mundo", estimó Galtier.



- El sueño del Balón de Oro -

"Nuestros hinchas, pero también la gente que ama al fútbol francés, deben apreciar en su justo valor lo que es tener un jugador así en nuestro campeonato", subrayó Galtier.



El nivel de juego actual de Mbappé está a un nivel de Balón de Oro, un objetivo que se le resiste por ahora y con el que no oculta que sueña.



"El Balón de Oro sigue en un rincón de mi cabeza, pero no es la prioridad en este momento", puntualiza.



Tampoco cree que sea el momento de hablar de una renovación de contrato. Después de un largo culebrón sobre ese asunto la pasada temporada, su relación con el PSG dura hasta 2024 y los rumores no se han calmado nunca sobre posibles destinos.



"Estoy aquí, estoy muy contento y por ahora solo pienso en dar días de gloria al PSG", afirmó el sábado después de su tanto 201 con el club. "Eso comienza desde este miércoles", contra el Bayern, se ilusionó.