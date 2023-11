PSG evitó el papelón ante Newcastle y empató 1-1 con un penal en el descuento

No obstante, el PSG (7 puntos) tendrá que ir a ganar a Dortmund en la última fecha, que el club alemán (10) afrontará con la tranquilidad de tener la clasificación asegurada gracias a su triunfo este martes en Milán por 3-1, mientras que ingleses e italianos (ambos con 5) esperarán un tropiezo galo para aspirar a la segunda plaza.

En el Parque de los Príncipes, el equipo de Luis Enrique arrancó buscando rápidamente el gol, pero ni Fabián Ruiz (3) ni Kylian Mbappé (9) acertaron con el arco rival.



Todo lo contrario que Alexander Isak, que amenazó primero con un remate alto a centro de Miguel Almirón (12), pero que no perdonó minutos después, aprovechando un error de Donnarumma al rechazar un disparo del paraguayo Almirón (24).



A los parisinos les costó reaccionar, ya que si bien Achraf Hakimi y Ousmane Dembelé se mostraron muy activos por la banda izquierda, los locales pecaban de clarividencia en los últimos metros para crear peligro real ante el arco defendido por Nick Pope.



La segunda parte se convirtió en un asedio francés al arco inglés, con varias ocasiones para empatar, pero la igualada no llegó hasta que el partido estaba ya casi acabado.



Con ayuda del VAR, el árbitro señaló penal por una mano del joven defensa inglés Valentino Livramento y desde los once metros, pese a que su equipo se jugaba su futuro europeo, Mbappé no falló.