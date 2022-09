PSG, Inter y Juventus sancionados por UEFA por incumplir 'Fair Play Financiero'

París SG, Inter y Juventus son tres de los clubes europeos sancionados por la UEFA por incumplir el 'Fair Play Financiero", informó la entidad en un comunicado difundido este viernes.



El campeón francés es el club que ha recibido la multa más alta, 10 millones de euros, que podría aumentar a 65 millones si incumple el plan pactado con la UEFA de equilibrar sus cuentas en un periodo máximo de tres años.



En total son ocho los equipos sancionados por la UEFA. Además de los tres mencionados, también fueron multados Roma, AC Milan, Marsella, Mónaco y Besiktas.



En cuanto al monto de las sanciones, la Roma es la más perjudicada después del PSG (5 millones), seguida de Inter (4), Juventus (3,5), Milan (2), Besiktas (600.000), Mónaco y Marsella (ambos con 300.000 euros).



"Según el acuerdo de liquidación de tres años, los clubes se comprometen a cumplir la norma de ingresos en el fútbol durante la temporada 2025/26", aclaró la UEFA en su comunicado.



"Se comprometen a alcanzar objetivos anuales intermedios, y a la aplicación de medidas financieras y deportivas condicionadas en caso de que no se cumplan dichos objetivos", añadió.



Seis de estos ocho clubes aceptaron un plan de equilibrio de cuentas de tres años. Solo Roma e Inter pidieron un ejercicio suplementario (cuatro temporadas) a cambio de no poder inscribir nuevos jugadores para las competiciones europeas para las temporadas 2022-2023 y 2023-2024.



- 19 clubes bajo la lupa -

La UEFA también informó que otros 19 clubes (entre ellos Barcelona, Sevilla, Betis, Manchester City y Chelsea) pudieron cumplir con el 'Fair Play' gracias a haberse acogido "a las medidas de emergencia covid-19", pero advirtió que "a partir del ejercicio 2023 ya no serán posibles estas deducciones excepcionales".



"A estos clubes se les pidió información financiera adicional y se les monitorizará de cerca en el próximo periodo", advirtió la UEFA.



Introducido en 2010 para sanear las cuentas del fútbol europeo, encaminado entonces a una loca carrera de gasto y endeudamiento, el 'Fair Play Financiero' prohíbe a los clubes participantes en las competiciones continentales a sobrepasar los 30 millones de euros de déficit acumulado en periodos de tres temporadas.



Esta regla se flexibilizó en las temporadas 2020-2021 y 2021-2022 como consecuencia de la pandemia del covid-19, que afectó muy negativamente a la economía de los clubes, por el aplazamiento de las competiciones en un primer momento y posteriormente por la obligatoriedad de jugar a puerta cerrada para cumplir con los protocolos sanitarios impuestos por la mayoría de países.



La UEFA anunció en la pasada primavera (boreal) un gran plan de refundación de este sistema, destinado a favorecer la llegada de inversores, limitando siempre el incremento desmedido de los salarios.



Así, la UEFA prevé doblar el déficit permitido en tres años para cada club e introducir de manera muy progresiva un "tope salarial", similar a la regla que rige ya en los deportes estadounidenses (básquetbol, football americano, hockey y béisbol), pero que era imposible aplicarla hasta ahora dada la existencia de 55 federaciones diferentes en el seno de la UEFA, cada una de ellas con una normativa diferente.



Concretamente, los clubes deberán limitar los salarios de sus jugadores y entrenadores, las indemnizaciones por traspasos y las comisiones a los agentes a un máximo del 70% de los ingresos a partir de la temporada 2025-2026.