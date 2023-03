PSG naufraga ante Rennes, en el partido que silban a Messi en París

El Rennes (5º), ya vencedor en la primera vuelta, volvió a derrotar al París Saint-Germain (1º), este domingo en el Parque de los Príncipes por 2-0, en un partido de la 28ª jornada en el que Lionel Messi recibió algunos pitos cuando fue anunciada la alineación y en varias acciones.



Karl Toko Ekambi (minuto 45) y Arnaud Kalimuendo (48) sentenciaron a un PSG que sumó su séptima derrota en 2023, contando todas las competiciones, la cuarta de la temporada en la Ligue 1.



A diez jornadas del final de la competición, el PSG tiene nueve puntos de ventaja sobre el Lens (2º) y diez sobre el Marsella (3º), que este domingo se desplaza a Reims (9º).



En esta ocasión, Kylian Mbappé, capitán del PSG, no pudo salvar a los suyos, pese a sus numerosos desmarques. Al final fue a saludar a los hinchas, a diferencia de un Messi, invisible en el juego, que acudió rápidamente a los vestuarios tras el pitido final.



En los prolegómenos del partido, durante la presentación de las alineaciones, se escucharon algunos pitos contra el astro argentino, que aún no ha renovado el contrato que tiene con el club galo hasta junio.



En algunas acciones de juego en las que no estuvo bien (45+2 y 55), Messi también fue silbado.



La pitada, no obstante, no se puede comparar a la que dedicaron los hinchas parisinos al brasileño Neymar después de que el PSG quedara eliminado la pasada temporada en octavos de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.



Messi y sus consejeros están actualmente negociando con el PSG una renovación de su contrato.



El capitán de Argentina se vio envuelto en una polémica el viernes por la noche tras difundirse a través de las redes sociales que no acabó el entrenamiento del equipo el pasado martes.



- Presunto abandono de una sesión -

Según la emisora RMC, Messi habría abandonado el entrenamiento para mostrar su descontento con un ejercicio propuesto por el cuerpo técnico.



Tanto el club como el padre del jugador, Jorge Messi, desmintieron estas informaciones, clasificadas de 'fake news' por el progenitor del futbolista en su cuenta de Instagram.



Preguntado en la previa por la posibilidad de que se abucheara a Messi al considerarle uno de los responsables del nuevo fiasco europeo (eliminación en octavos contra el Bayern), el técnico parisino Christophe Galtier declaró: "Ellos (los hinchas) no tienen ninguna razón para abuchear a nuestros jugadores, lo dieron todo en esta competición. No quedamos eliminados por uno u otro, sino porque el Bayern llegó en mejor forma que nosotros".



- El Mónaco cumple -

Antes, pese a no jugar un partido brillante, el Mónaco (4º) se llevó los tres puntos en su visita al Ajaccio (19º) con un triunfo 2-0 que permite a los del Principado mantenerse en la pelea por el podio.



Con un gol en cada parte de Wissam Ben Yedder (27) y Krépin Diatta (84), el Mónaco sumó un triunfo que le coloca con 54 puntos en la clasificación, a dos del Marsella (3º), que deberá puntuar en Reims este domingo si quiere conservar la segunda plaza, que el sábado le arrebató el Lens tras vencer 3-0 al colista Angers.