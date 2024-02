PSG se salva de encajar su segunda derrota de la temporada, Mbappé sustituido

A diez días de jugar contra la Real Sociedad el partido de vuelta de los octavos de la Champions, el París SG estuvo cerca de encajar la segunda derrota de la temporada en la Ligue 1, pero arrancó el empate con un penal en el descuento de un partido en el que Kylian Mbappé fue sustituido en la segunda parte.



El líder de la Ligue 1 estaba advertido de que su rival en el Parque de los Príncipes, el Rennes (7º), está en plena forma con seis victorias consecutivas en el campeonato francés, después de un inicio de temporada muy malo.



Amine Gouiri (33) adelantó a los bretones en una primera parte en la que el PSG fue dominador, pero sin demasiado peligro ante el arco rival.



Pese a alinear a su equipo titular en ataque, Luis Enrique se mostró muy disconforme con el juego ofensivo de su equipo y cambió en la segunda parte a toda la línea de frente: Lee Kang-in, Dembelé, Barcola... ¡y hasta Mbappé!



Desde el anuncio a sus dirigentes de que abandonará el club a final de temporada, Mbappé fue suplente en el partido contra el Nantes y este domingo sustituido. Tan raro e inhabitual lo uno como lo otro.



Luego de que el Rennes perdonara la sentencia a poco para el final, con un disparo de Bourigeaud que no encontró puerta, fue el portugués Gonçalo Ramos el que se enfundó el traje de salvador del PSG: provocó el penal en el descuento y él mismo se encargó de convertirlo (90+5).



Con el punto sumado, el PSG alcanza los 54 puntos y sigue disponiendo de una amplia ventaja (once unidades) sobre el Brest, que el sábado derrotó 3-0 al Estrasburgo.



En el otro duelo destacado del fin de semana,el Mónaco se impuso por 3-2 en su visita al Lens y recupera la plaza en el podio provisional, a costa de un Niza que no pasó del empate sin goles en casa ante el colista Clermont Ferrand.



El Lille (5º) se distancia por el momento de la pelea por jugar la próxima Liga de campeones al caer este domingo en su visita al Toulouse (11º).