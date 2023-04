PSG y un nuevo golpe en la Liga de Francia: perdió 0-1 en casa con el Olympique de Lyon

Es la segunda derrota seguida en este tramo de la competición en la que se ve vencedor pero que no remata a pesar de los tropiezos seguidos de sus perseguidores. Tropezó el Marsella, se acercó el Lens, pero su renta es aún de seis puntos.



Deambula por la temporada el conjunto parisino, reprendido por su afición, que pitó a Leo Messi en el arranque por su aparente coqueteo con el Barcelona. No encuentra respuesta tampoco de Kylian Mbappe, lejos de su mejor nivel, y su técnico Christophe Galtier no ha conseguido reactivar a un plantel que afrontó el compromiso plagado de bajas como la de Neymar, Sergio Ramos o Carlos Soler, entre otras. Ausencias que no son excusa en una plantilla elaborada a golpe de talonario.