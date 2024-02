PSV y Dortmund empatan 1-1 en ida de octavos de final de la Champions

El neerlandés Donyell Malen, exjugador del PSV, adelantó a los visitantes (24) con un potente disparo a la escuadra de la portería defendida por el argentino Walter Benítez, que no pudo hacer nada para evitar el gol.



Luuk de Kong, capitán de los locales, empató de penal (56) tras una entrada de Matt Hummels sobre el estadounidense Malik Tillman en el área castigada con la pena máxima.



Ambos equipos contaron con numerosas ocasiones para haberse llevado el partido, pero la falta de efectividad, especialmente de los locales, deja todo abierto de cara al partido de vuelta.



Antes del gol visitante, el PSV, líder destacado e invicto en el campeonato neerlandés, había avisado con un disparo de Tillman que salió rozando el palo (16).



Malen, que vistió los colores rojiblancos del PSV entre 2018 y 2021, año en el que se unió al Borussia Dortmund, recibió un balón en el área, con un ángulo demasiado cerrado, pero aun así se sacó de la chistera un potente disparo directo a la escuadra ante el que Benítez no pudo reaccionar.



El jugador de 25 años no celebró el gol ante su exequipo, con el que anotó 55 goles en tan sólo 43 partidos disputados.



Herido, el PSV se lanzó con más intensidad hacia la portería, con acciones lideradas por el belga Johan Bakayoko y el mexicano Hirving Lozano.



- Meyer cumple bajo palos

Desde el inicio de la temporada, el equipo neerlandés todavía no ha perdido ningún partido en su feudo, el Philips Stadion, y pese al contratiempo inicial, lograron alargar esa estadística.



El empate llegó luego de una entrada de Matt Hummels sobre Tillman castigada con penal, pese a las protestas de los jugadores alemanes, que no consideraban el derribo como meritorio de sanción. El disparo de De Jong estuvo a punto de ser detenido por la buena estirada del guardameta Alexander Meyer, titular el martes tras la lesión del suizo Gregor Kobel en el calentamiento.



Ninguno de los dos equipos pareció dar por bueno el empate, y Marius Wolf (71) estuvo a punto de volver a adelantar al Dortmund apenas unos minutos de haber entrado desde el banquillo. La más clara para el PSV fue un potente disparo del estadounidense Sergiño Dest (81), desviado con las manoplas por Meyer.



La vuelta se disputará el próximo 13 de marzo en el estadio Westfalenstadion, en el que los alemanes contarán con el temible 'Muro Amarillo' para lograr el impulso necesario a cuartos de final, fase que no alcanzan desde la temporada 2020-2021.



Para los neerlandeses el desafío es aún mayor, pues no logran meterse entre los ocho mejores equipos en la máxima competición europea desde la temporada 2006-2007.