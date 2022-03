"Puede cambiar la dinámica del presente y del futuro", dijo Xavi

Escucha esta nota aquí

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, se mostró feliz este domingo tras golear 4-0 en el campo del Real Madrid, asegurando que "puede cambiar la dinámica del presente y del futuro".

"Estamos muy contentos, muy felices con esta victoria", dijo Xavi en rueda de prensa, asegurando que "puede cambiar la dinámica del presente y del futuro".

"Hemos tenido mucha personalidad, valentía, hemos tenido la pelota, hemos hecho un partido muy controlado, hemos estado muy bien en presión alta, hemos apretado arriba, hemos tenido muchísimas ocasiones, un partido muy completo, mucho mejor que el Madrid, muy superiores", aseguró.

"Hemos merecido marcar tantos goles", insistió el técnico azulgrana, para el que "éste es el camino".

Xavi evitó comentar si se trató de una exhibición histórica, pero aseguró que "el barcelonismo tiene que disfrutar de este día, porque hubo pocos últimamente, sobre todo en los clásicos".

"Este es el camino, nos hemos mostrado muy bien, muy superiores al Madrid en su casa y nos hemos mostrado a nosotros mismos que podemos competir con cualquiera jugando de esta manera", aseguró Xavi.

Esta abultada victoria "nos refuerza mucho, a mí me refuerza mucho, seguro", insistió Xavi, afirmando que "no siento esto como una victoria personal, no lo siento así, no quiero la gloria personal, quiero la gloria para el Barça, para la familia del Barça".

"Hay que seguir trabajando con humildad, queda mucho", aseguró el técnico barcelonista, quien sigue viendo "difícil" alcanzar al Real Madrid en la punta de la clasificación.

"Es difícil, es difícil. El Madrid tendría que perder tres partidos... pero no lo descartamos, seguiremos en este camino, que hoy hemos demostrado que es el buen camino", concluyó.

