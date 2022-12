¿Qué clubes ya iniciaron la pretemporada en la División Profesional?

Oriente Petrolero: Inició el 19 de diciembre. El plantel refinero anunció algunas nuevas caras como la de Cristian Álvarez, Luis 'Matraca' Gutiérrez, y Leonardo Villagra. Erwin Sánchez seguirá al mando del cuadro cruceño en este 2023, donde apuntan a clasificar a la Copa Libertadores, vencer a Guabirá en la Copa Sudamericana, y por qué no ilusionarse con un podio en el torneo local.

Palmaflor: Inició el 19 de diciembre. El cuadro cochabambino estuvo con más polémicas por el cambio de su logo/escudo, el frustrado cambio de nombre (oficialmente no podrá ser "del Trópico"), y algunas contrataciones de cara a la Copa Sudamericana ante Blooming. Arturo Mina, Gilbert Álvarez y Ramón Coronel son tres de las caras nuevas.

The Strongest: Aún no comenzó. El club atigrado iniciará actividades este 28 de diciembre. Su nuevo entrenador, Ismael Rescalvo, llegará a la altura paceña ese mismo miércoles y comenzará el trabajo por la tarde. De momento el club anunció a Diego Corpus, Carlos Roca, Álvaro Quiroga, y Eugenio Isnaldo como nuevas caras atigradas.

Guabirá: Aún no comenzó. El club azucarero iniciará su pretemporada este 2 de enero. El cuadro rojo se pondrá 'manos a la obra' en el Complejo Deportivo Celina. Mauricio Soria y compañía buscarán tener un buen 2023 en la División Profesional, y buscarán eliminar a Oriente Petrolero en Copa Sudamericana, y así meterse en Fase de Grupos.

Real Santa Cruz: Aún no comenzó. Los Leones del Pajonal comenzarán los trabajos el 3 de enero con incertidumbre en cuanto a lo económico. Fabricio Moreno fue anunciado como nueva incorporación para el 2023, al igual que Shelove Achelus y Brian López. La baja sensible es la de 'Piru' Franco, que se despidió con algunos roces con Francisco Rivero, capitán del club.

Always Ready: Aún no comenzó. Se espera que sean los primeros días de enero en Huarina. La confirmación si se le dio a Marcos Riquelme para la temporada 2023, y aún hay incertidumbre con respecto a Juan Carlos Arce. Edarlyn Reyes también fue confirmado para el próximo año.

Nacional Potosí: Aún no comenzó. Iniciará este 3 de enero, con el objetivo de avanzar en la Fase 1 de Copa Libertadores. Su debut copero será ante El Nacional de Ecuador (la ida el 8 de febrero y vuelta el 15 del mismo mes).

Independiente: Aún no comenzó. Los capitalinos iniciarán la pretemporada este 3 de enero. Según su presidenta, Jenny Montaño, el plantel aún no está completo, y se esperan algunas contrataciones más en los próximos días.

Real Tomayapo: Aún no comenzó. Los de Richard Rojas (DT), iniciarán la pretemporada este 3 de enero. El club tarijeño aún negocia contrataciones y de momento se sabe que renovó vínculos con Jefferson Santos (Brasil), Leandro Corulo (argentino), y Thiago Ribeiro.

Libertad Gran Mamoré: Aún no comenzó. El club recién ascendido a la División Profesional se encuentra buscando talentos. Se dieron espacio hasta el 30 de diciembre para incoorporar jugadores y empezar los trabajos de manera oficial con el plantel este 3 de enero. Según Christian Reynaldo (DT), habrá un amistoso con Oriente Petrolero el 15 de enero.

Wilstermann: Aún no comenzó. El cuadro rojo de Cochabamba está con más problemas económicos que certezas, pero se estima que arranque la pretemporada este 4 de enero. Hace unos días se anunció el fichaje del defensor argentino Julián Velázquez, del mediocampista Joel Bejarano y del delantero Alejandro Barrón, estos dos últimos son nacionales.

Aurora: Aún no comenzó. Su primer día de trabajo será el 4 de enero de 2023. Nelson Amarilla, Ramiro Ballivián, Óscar Vaca, Luis Cárdenas y Didí Torrico son las caras nuevas en filas celestes. Se conoce, además, de las renovaciones con Jair Torrico y Oswaldo Blanco, según el portal Opinión.

Vinto:

Aún no comenzó. Es más, aún no tiene una fecha oficial para el inicio de los trabajos para la temporada 2023. Alan Mercado, Joaquin Lencinas, Denilson Ramallo, Iván Vidaurre y José Pinto fueron anunciados como nuevos jugadores, y con alguna incertidumbre sobre el futuro del DT, Pablo Godoy (posiblemente llegue a Always Ready).