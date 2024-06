¿Qué figuras tuvo la selección boliviana ante México?

La selección boliviana jugó un parejo partido contra México. La Verde no fue superada, pero tampoco impuso condiciones. En esa paridad, fueron algunos pocos nacionales que destacaron o tuvieron puntos altos.



En la linea defensiva, Sebastián Álvarez fue uno de los que más seguridad tuvo. El central de Oriente Petrolero ingresó al minuto 33 del primer tiempo, y apagó varios incendios que se estaban generando en las espaldas de sus compañeros en la zaga.



El mediocampo tuvo otros puntos relativamente altos. Ramiro Vaca fue uno de los que más intentó en la organización, e inclusive probó al arquero rival con algunos disparos lejanos. El ‘10’ boliviano tuvo intenciones, pero poca puntería. Inclusive, en algunas de sus intervenciones se lo vio impreciso. Ramiro creció en el juego con el correr de los minutos.



El mejor y más inquieto, sin dudas que fue Lucas Chávez. El atacante de Bolívar reapareció en la selección luego de haber dado una gran función ante Chile en un amistoso jugado en junio de 2023. Ante México, Chávez fue el que más inquietó al rival. Lucas fue intenso y atrevido, pero no pudo conectar con sus compañeros, la deuda fue activar a los que lo rodeaban. Lucas jugó hasta el minuto 78, pero la recta final de su participación fue tímida.



Más allá de los nombrados, la selección tuvo un desempeño regular. Algunas imprecisiones y nerviosismo general, y además le faltó lucidez ofensiva. México permitió a los centrales manejar la pelota, y fueron pocas las veces que la Verde llegó en profundidad con juego colectivo. Ni Carmelo Algarañaz ni César Menacho pudieron brillar, ya que el equipo no pudo alimentar a los delanteros centro. No hubo peso ofensivo.



La Verde retornará al país de manera inmediata, y concentrará en Santa Cruz. La selección seguirá entrenando y ultimando detalles de cara a los amistosos ante Ecuador y Colombia, y por supuesto, la Copa América.