¿Qué jugadores se pueden sumar a la lista de ausencias para visitar a Ecuador?

Óscar Villegas tendrá la última palabra. El director técnico de la selección boliviana determinará quiénes no integrarán la delegación que viajará a Guayaquil el próximo jueves, a partir de las 20:00 HB, por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas.



De momento, son seis los que no viajan: Carmelo Algarañaz (suspendido), Miguel Terceros y Roberto Carlos Fernández (decisión técnica), y Robson Matheus, Luis Haquin y Marcelo Suárez (en riesgo de amonestación).



Por lo observado en el entrenamiento del viernes, otros jugadores podrían sumarse a la lista de bajas, ya que Héctor Cuéllar, Diego Medina y Ramiro Vaca llegaron tarde al estadio.



El estratega trabaja con 26 jugadores y espera la llegada de cinco legionarios entre el domingo y lunes: Adalid Terrazas, Lucas Chávez, Gabriel Villamil, Boris Céspedes y Roberto Carlos Fernández. Este último no viajará a Guayaquil; los demás tienen posibilidades de integrar la lista.



Una novedad podría ser la inclusión del Sub-20 Óscar López, quien ha llamado la atención de Villegas y fue ascendido a la selección absoluta. Es español de madre boliviana, juega como centrocampista y milita en el Mallorca de España.