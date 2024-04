¿Qué se sabe de Universitario, el finalista del torneo Apertura?

FC Universitario emerge como un protagonista inesperado pero formidable en la escena del fútbol boliviano. Con una historia relativamente joven, este equipo, fundado el 23 de marzo de 2005 y afiliado a la Asociación Municipal de Fútbol de Vinto, ha logrado cautivar a los aficionados con su desempeño en el Torneo Apertura.



Desde su creación, Universitario ha sumado a su palmarés, seis títulos en la Asociación Municipal de Fútbol de Vinto y una Copa Simón Bolívar en su haber. Su ascenso a la prominencia nacional ha sido reciente, y destacó su participación en el torneo de ascenso durante las temporadas 2017-2018 y 2021, donde se alzaron como campeones de la Simón Bolívar..



La temporada 2022 de la División Profesional marcó un hito en la historia del club, con su primer partido profesional el 5 de febrero de 2022, un enfrentamiento que terminó en empate 1-1 contra Real Tomayapo. Bajo la dirección técnica de Pablo Godoy, quien ha tenido un vínculo intermitente con el equipo, Universitario ha enfrentado desafíos y triunfos.



Tras un breve paso por Universitario en 2022, Godoy regresó a Always Ready, pero los resultados adversos lo llevaron de vuelta a Universitario en 2023, asumiendo el cargo para el Torneo Clausura. Desde entonces, ha permanecido al frente del equipo, liderándolos hacia una brillante actuación en el torneo Apertura.



El rendimiento de Universitario en el torneo ha sido excepcional. Tras asegurar el primer lugar en el Grupo C, con ocho partidos jugados, cuatro victorias, dos empates y dos derrotas, sumaron un total de 14 puntos y un gol de diferencia positivo.



En los cuartos de final, Universitario mostró su fortaleza al vencer a Nacional Potosí tanto en casa como fuera, con un marcador global de 4-1. Sin embargo, la verdadera prueba llegó en las semifinales contra The Strongest, donde después de un empate 2-2 en el marcador global, la clasificación se definió en una emocionante tanda de penales, donde Universitario emergió victorioso con un resultado de 9-8.



Con este impresionante desempeño, Universitario se ha ganado un lugar en la final del torneo Apertura, una hazaña que refleja su dedicación, talento y determinación. A medida que el equipo se prepara para enfrentar su último desafío, los aficionados de Vinto y más allá esperan con ansias presenciar la culminación de esta emocionante temporada y el posible éxito de Universitario en el escenario nacional.