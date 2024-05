¿Qué se sabe sobre Gustavo Almada? El nuevo arquero convocado a la selección boliviana

Su desempeño sobresaliente en el reciente torneo Apertura, donde fue fundamental para llevar a su equipo a la final, ha captado la atención del seleccionador Antonio Carlos Zago. Almada fue crucial en momentos decisivos, destacándose por atajar un penal en las semifinales ante The Strongest.



Además de Almada, otros dos jugadores debutarán con la selección boliviana: Juan Pablo Magallanes, también de Universitario de Vinto, y Gustavo Mendoza de San Antonio. Los tres jugadores han sido convocados para fortalecer el equipo en el próximo enfrentamiento amistoso contra México, aprovechando la ausencia de varios jugadores de The Strongest y Always Ready, quienes tienen compromisos internacionales (el tigre frente a Gremio y el millonario ante el DIM, ambos el 29 de mayo).



La selección boliviana, después del partido contra México, regresará a Santa Cruz para concentrarse y entrenar. Posteriormente, viajará a Estados Unidos para disputar amistosos contra Ecuador el 12 de junio y Colombia el 15 de junio. La participación de Bolivia en la Copa América comenzará el 23 de junio contra el anfitrión, Estados Unidos.