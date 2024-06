“Queremos hacer historia en la Copa América”, afirma Robson Matheus

Robson Matheus, volante de creación de la selección boliviana, atendió a los medios de prensa en zona mixta y aseguró su deseo de “hacer historia en la Copa América”. El jugador que pertenece a los registros de Always Ready, debutó hace algunos meses con la absoluta de la Verde, y quiere consolidarse en el onceno titular de Antonio Carlos Zago.



“Estoy feliz y contento de estar en la selección. Hay que seguir entrenando y aprovechar los dobles turnos. Debemos mejorar nuestra finalización, vimos que ante México fallamos mucho y los partidos se ganan con goles. Estamos con la cabeza puesta en hacer un buen papel en el torneo, queremos hacer historia en la Copa América, sabemos que podemos”, indicó Matheus.



Robson es un jugador que pasó por las diferentes categorías inferiores de la Verde, sin embargo, recién en marzo del presente año, recibió su primera convocatoria para la selección absoluta. Su debut se produjo el 25 del mismo mes en la victoria por 1-0 sobre Andorra, donde ingresó de titular y jugó 80 minutos.



“Pude conocer a mis compañeros en los amistosos que jugamos en Argelia, logré jugar con Ramiro Vaca, Adalid Terrazas, Fernando Saucedo. Son jugadores con los que me siento bien, pero el entrenador es el que va a definir quiénes juegan y cuál es el mejor mediocampo”, añadió.



El cruceño de 22 años, también se refirió a la posición en la que se siente cómodo dentro del campo de juego. “Me siento cómodo jugando por dentro, pero a veces Zago me pone por fuera, debemos escucharlo y hacer lo que nos pide, quiere que ataquemos más”.



Finalmente, habló sobre la ausencia de Marcelo Martins y analizó el desempeño de Carmelo Algarañaz, César Menacho y Bruno Miranda, los tres delanteros convocados que deberán suplir el vacío que dejó el ‘Flecheiro’.



“Tenemos delanteros muy buenos, yo confío en ellos. Sé que pronto se les va a abrir el arco y van a marcar goles. Estoy seguro que van a aprovechar la Copa América de la mejor forma”, sentenció.