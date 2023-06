"Quería terminar en el Madrid, pero a veces hay otra oportunidad", dice Benzema

"Es un día un poquito triste porque voy a dejar este club", aseguró Benzema, en un acto oficial de despedida en la ciudad deportiva del Real Madrid, encabezado por el presidente del club, Florentino Pérez.



"Me duele porque tenía un sueño en la cabeza, firmar por el Real Madrid y quería terminar en el Madrid, pero en la vida a veces hay otra oportunidad", aseguró el francés.



"Fue un camino bueno en mi vida. He tenido la suerte de realizar mi sueño de niño" añadió Benzema, protagonista de algunos de los mejores momentos del club durante sus catorce temporadas vestido de blanco.



Un vídeo de algunos de estos mejores momentos abrió el acto, con el que Benzema se despidió oficialmente del Real Madrid tras hacerlo de la afición blanca el domingo en su último encuentro en el Santiago Bernabéu contra el Athletic de Bilbao.



En ese partido marcó su último tanto con el Real para marcharse como el segundo mejor goleador histórico del club, sólo superado por Cristiano Ronaldo, y como el hombre con más títulos ganados, empatado con Marcelo (25).



"Creo que es el momento de irme y ver otra historia", consideró el que ya es segundo máximo goleador de la historia del Real Madrid con 354 goles, sólo superado por Cristiano Ronaldo.



El francés se deshizo en agradecimientos hacia sus compañeros, hacia la afición y hacia Florentino Pérez, del que fue prácticamente una apuesta personal.



"Tenía apenas 21 años fue a mi casa con mis padres, y cuando te vi, pensé es el hombre que ha traído a Zizou (Zinedine Zidane), a Ronaldo (Nazario) y ahora me quiere en su equipo. Muchas gracias", dijo Benzema al presidente del Real Madrid.



"No se va un jugador más, se va uno de los futbolistas más increíbles de nuestra historia", dijo Pérez durante el acto, en el que le impuso la insignia de oro y brillantes del club.



"Estamos muy orgullosos de ti. Llegaste muy joven y te has convertido en una de nuestras más grandes leyendas", aseguró el presidente del Real Madrid, antes de asegurar que "te has ganado el derecho a decidir".



La despedida de Benzema llega el mismo día en que fuentes del club saudita Al Ittihad afirmaron a AFP que el francés ha firmado por tres años con el club de Yeda.